Patronato sumó su segundo refuerzo para la próxima temporada

11 de Diciembre de 2025
Franco Meritello, defensor central, de reciente paso por Ferro, selló su contrato con Patronato hasta diciembre de 2026.  

Franco Meritello se convirtió en la segunda incorporación de Patronato de cara a la próxima temporada, tras firmar su contrato este miércoles. El defensor central acordó su vínculo con la institución paranaense hasta diciembre de 2026, en el marco del rearmado del plantel profesional.

 

El jugador llega al esquipo dirigido por Rubén Darío Forestello luego de completar su última etapa en Ferro Carril Oeste. Nacido el 12 de marzo de 1996 en Mendoza, Meritello cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol argentino, con participación en Primera División, Segunda División y Federal B.

A lo largo de su carrera, el mendocino disputó 141 partidos oficiales y marcó siete goles. Su recorrido incluye pasos por distintas categorías, lo que le otorgó un perfil competitivo y adaptable dentro del campo de juego. En Ferro se desempeñó principalmente como marcador central, aunque también actuó como zaguero por derecha.

 

Desde la dirigencia de Patronato remarcaron la importancia de sumar futbolistas con rodaje en el ascenso, en un contexto donde el club busca reforzar líneas clave para encarar una nueva temporada con mayores variantes en el juego defensivo.

 

Patronato continúa avanzando en negociaciones para sumar nuevas incorporaciones en los próximos días.

Meritello es la segunda incorporación luego de la firma de Agustín Araujo, volante/extremo que selló esta semana su vínculo con el Rojinegro también hasta diciembre de 2026. Elonce.com

 

Temas:

Franco Meritello Patronato Ruben Forestello Refuerzos
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

