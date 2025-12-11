Los jugadores apuntados por Gallardo para reforzar a River en 2026

Marcelo Gallardo presentó una lista de posibles incorporaciones para renovar a River en el 2026. Gestiones en curso, negociaciones complejas y prioridades definidas de cara al próximo año.
River Plate comenzó a moverse con rapidez en el mercado de pases de cara a la temporada 2026. Marcelo Gallardo, quien busca reestructurar el plantel y mejorar el rendimiento de la campaña anterior, elevó a la dirigencia una nómina de futbolistas a negociar. La Comisión Directiva, encabezada por Stefano Di Carlo, deberá gestionar en un contexto de presupuesto más acotado que en ventanas anteriores.
Fausto Vera, la prioridad y operación encaminada
El primer objetivo del club es Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, las negociaciones por un préstamo están en etapas avanzadas. El acuerdo incluiría una obligación de compra estimada entre 4 y 5 millones de dólares, supeditada al cumplimiento de determinados requisitos. Su llegada se perfila como el primer refuerzo del ciclo.
Goundou y Amaro: gestiones trabadas por las condiciones de venta
Otro de los nombres apuntados fue el delantero Luciano Goundou. Sin embargo, las charlas no prosperaron: River buscaba una cesión, mientras que el Zenit de Rusia solo aceptaba desprenderse del jugador mediante una venta.
Una situación similar se dio con el lateral uruguayo Kevin Amaro, del Liverpool. El club tasó al defensor en 10 millones de dólares por el 70% del pase, cifra que River no estaría dispuesto a afrontar. La traba obliga a Gallardo a buscar alternativas para reforzar el sector derecho ante la posible salida de Fabricio Bustos, lo que dejaría un vacío en la competencia interna con Gonzalo Montiel.
Echeverri: un deseo difícil de concretar
River también realizó un acercamiento por Claudio Echeverri, surgido de sus inferiores y actualmente en Bayer Leverkusen. No obstante, el City Group —dueño de su pase— no vería con buenos ojos un regreso al fútbol argentino. En caso de que se interrumpa su préstamo en Alemania, Girona aparece como el destino más probable.
Prestianni y Soler: interés firme, negociaciones complejas
En el listado figuran dos futbolistas argentinos con proyección internacional. Gianluca Prestianni, figura del Mundial Sub 20 y parte del esquema de José Mourinho en Benfica, recibió el interés del club de Núñez, aunque la directiva portuguesa se muestra reticente a cederlo. Una posible compra sería la única vía viable.
Julio Soler, lateral izquierdo del Bournemouth formado en Lanús, también dio el visto bueno para avanzar. El club inglés aún debe responder formalmente, pero en River consideran que el acuerdo podría prosperar.
Ascacíbar, una obsesión del DT
Santiago Ascacíbar aparece como uno de los deseos más fuertes de Gallardo para reforzar el mediocampo. Sin embargo, su incorporación no sería sencilla por el costo de la operación y por la situación deportiva de Estudiantes de La Plata, que podría disputar la Copa Libertadores si vence a Racing en la final del Torneo Clausura.