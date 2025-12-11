Detención de líder criminal ligado a asalto en Entre Ríos: “tenía planeado varios hechos en la zona”

Un operativo policial coordinado entre fuerzas de Buenos Aires y Entre Ríos permitió detener a uno de los delincuentes con mayor prontuario del país, señalado como cabecilla de una organización delictiva vinculada al violento intento de asalto ocurrido el 8 de mayo pasado sobre la Ruta Nacional 14, en Concordia.

El avance de la causa, dirigida por el fiscal José Arias, permitió identificar a nuevos integrantes de la banda, reconstruir su funcionamiento y confirmar que los implicados tenían planificados otros asaltos en la región.

Un asalto frustrado que abrió una investigación compleja

La causa se inició tras el ataque del 8 de mayo en el kilómetro 248 de la Ruta 14. Ese día, Mario Devita —delincuente profesional oriundo de Buenos Aires— y un inspector municipal de Concordia, Enrique Escayola, intentaron sustraer 500 mil dólares a un empresario.

Devita fue detenido en el lugar con el dinero y un arma de fuego, mientras que Escayola quedó imputado como presunto entregador del hecho y cumple arresto domiciliario. A partir de allí, la investigación avanzó con análisis de comunicaciones, testimonios e informes que permitieron rastrear el accionar de la banda.

Ocho allanamientos en cinco ciudades bonaerenses

Con nuevos indicios, el fiscal Arias vinculó al caso a Rodolfo “Polaco” Martínez y Gastón Plescia, quienes no solo habrían participado del intento de asalto, sino que también habían identificado otros posibles blancos en el departamento Concordia.

Con esos elementos, el juez de Garantías Mauricio Guerrero autorizó ocho allanamientos en los partidos de San Martín, San Nicolás, San Fernando, Berazategui y Morón.

Los procedimientos se realizaron con apoyo del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense y una comisión de la Policía de Concordia encabezada por el jefe Departamental José María Rosatelli, el jefe de Investigaciones Miguel Martina y los oficiales José López y Tomás Curima.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, equipos de comunicación, una escopeta, cartuchería, un chaleco antibalas y documentación relevante. También se dispuso la búsqueda y detención de Martínez y Plescia.

Documentación clave y vehículos de alta gama

En uno de los domicilios allanados —ubicado en un country— los efectivos hallaron documentos que vinculan a Lucas Guillermo Gutiérrez Gorigotia, quien registra un pedido de captura desde 2024 por su presunta participación en el robo de cajas fuertes en la empresa Mosaicos Chajarí.

En la misma vivienda se encontraron cinco vehículos de alta gama (Amarok V6, Ford Raptor, VW Taos, VW Vento y otro rodado), además de dos cuatriciclos y tres motocicletas. La Justicia de Chajarí exhortó para que todos fueran secuestrados en el marco de la causa que se tramita en esa ciudad.

Un delincuente con uno de los prontuarios más pesados del país

Entre los implicados, Rodolfo “Polaco” Martínez destaca por su historial delictivo. Con cerca de 60 años, es reconocido por su participación en piratería del asfalto, asaltos a bancos y robos cometidos en distintas provincias.

Su nombre también figura en la causa por el ataque al camión de caudales ocurrido el 23 de noviembre de 2010 en la autopista Panamericana, donde fueron asesinados los tenientes Rubén Fangio y Mario García, de la Policía de San Nicolás.

No es la primera vez que una organización vinculada a Martínez queda en la mira judicial: en 2015, una banda conocida como “Los Chacales de la Ruta” fue desarticulada tras operativos en múltiples ciudades bonaerenses.

La palabra del jefe Departamental: “tenían planeado varios hechos en la zona”

El jefe Departamental de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que “estas personas habían planeado diferentes objetivos en la zona con el mismo modus operandi, que eran personas mayores de edad, algunas dentro y otras fuera de la ciudad”.

Añadió que “muchas de esas personas tienen dólares guardados, y ellos lo planeaban para sacárselos”, lo que sugiere que la banda realizaba tareas de inteligencia para seleccionar víctimas con capacidad económica.

Respecto del detenido, Rosatelli indicó que “es una persona muy conocida que va mutando en su actividad delictiva, y su mayor fuente siempre fue la piratería del asfalto; ha trabajado en diversos hechos como asaltos a bancos”.

También explicó que el sospechoso “tenía un pedido de captura en Santa Fe y fue una complejidad muy grande poder investigar y obtener información sobre sus movimientos”.