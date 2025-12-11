Agustina Cherri brilló en la playa con una microbikini del color de la temporada

La actriz disfruta los últimos días del año en Punta del Este y mostró el look de playa que eligió: microbikini en tono mocha mousse, peinado wet y un outfit estampado para completar el verano.
Agustina Cherri comenzó la temporada de verano en Punta del Este y compartió con sus seguidores una serie de postales donde se la ve luciendo un traje de baño que rápidamente captó la atención en redes. La actriz posó sobre la arena blanca con una microbikini en tono mocha mousse, uno de los colores que más se repite en las colecciones de moda estival, y acompañó el look con un peinado wet tras su chapuzón en el mar.
“Disfrutando lo que queda de 2025”, escribió en el pie de foto de la publicación que compartió en Instagram, donde también agregó un emoji de hongo.
Un look en clave minimalista y sofisticada
El corpiño del conjunto destacado por Cherri es semirrectangular y cuenta con un detalle metálico en el centro, que funciona como unión de las dos copas. La bombacha es colaless, de tiro medio, también adornada con detalles metálicos laterales y tiras ajustables que se atan en forma de moño sobre las caderas.
La actriz complementó el look con el pelo mojado hacia atrás, un estilo wet que aportó un aire fresco y natural a las fotografías. El tono marrón-mocha del traje de baño se alineó con una de las tendencias centrales de la temporada: los neutros cálidos que resaltan el bronceado y combinan con prendas playeras estampadas.
Un outfit playero para completar el verano
En otra de las imágenes que compartió, Cherri posó con un conjunto amplio y estampado compuesto por una camisa oversized y un pantalón en la misma gama cromática que la microbikini. La actriz llevó la bikini por debajo, integrándola como parte del outfit general, un recurso cada vez más frecuente en la moda de playa contemporánea.
La elección reafirmó su estilo personal: relajado, sofisticado y
en sintonía con las tendencias que destacan texturas suaves, tonos tierra y prendas livianas.
Un cierre de año entre familia, descanso y nuevos proyectos
Cherri transita este cierre de 2025 en medio de nuevos proyectos profesionales, entre ellos el desarrollo de una marca de cosmética pensada para acompañar el paso del tiempo. Punta del Este se convirtió en el escenario elegido para disfrutar unos días de descanso junto a su familia y mostrar parte de la estética que definirá su verano.