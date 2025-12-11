El Gobierno declaró una alerta sanitaria por sarna ovina en Chubut

La medida regirá por un año y busca reforzar la prevención, el control y la erradicación de la enfermedad en varios departamentos de la provincia. El Senasa dispuso nuevas exigencias para los movimientos y tratamientos sanitarios de los animales
El Gobierno nacional declaró este jueves una alerta sanitaria por sarna ovina en diversos departamentos de Chubut, ante el incremento de focos detectados en la región. La resolución, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, insta a autoridades provinciales, entes y profesionales a notificar de inmediato al Senasa ante cualquier sospecha o confirmación de la enfermedad, y refuerza las tareas de vigilancia y control.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución 939/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), firmada por su titular, María Beatriz Giraudo Gaviglio. Allí se establece la alerta para los departamentos Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.
El Senasa precisó que, ante la detección de casos, será obligatoria la denuncia inmediata y la aplicación de un tratamiento antisárnico a toda la majada del establecimiento afectado. Estas tareas deberán ser realizadas por veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA de Chubut y supervisadas por profesionales del organismo sanitario.
Además, la normativa introduce nuevas medidas protectivas para los movimientos de ovinos y sus productos provenientes de las zonas en alerta, con destino a regiones libres de la enfermedad. Para autorizar traslados hacia faena, se exigirá el cumplimiento de baños por inmersión, la presentación del Certificado de Inspección Sanitaria Oficial junto al Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), y un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento receptor.
En el caso de los movimientos hacia frigoríficos con tránsito federal, solo se requerirá la autorización del Senasa. En cambio, los traslados hacia establecimientos sin tránsito federal deberán contar con la certificación sanitaria oficial o con la emitida por la COPROSA chubutense.
Las autoridades remarcaron que el objetivo de estas medidas es reducir la circulación de la enfermedad en Chubut y, al mismo tiempo, evitar su propagación hacia Santa Cruz, provincia que fue declarada libre de sarna ovina en 2023. Una dispersión podría generar impactos sanitarios y económicos significativos para la actividad productiva regional.
La sarna ovina, causada por el ácaro Psoroptes ovis, es una de las parasitosis de mayor impacto en la Patagonia. Se transmite principalmente por contacto directo entre animales y presenta una mayor incidencia en los meses fríos. Entre los signos clínicos se encuentran caída de lana, costras extensas, prurito intenso y conductas anormales de rascado, que pueden avanzar hacia lesiones severas en distintas zonas del cuerpo.
Desde el Gobierno y el Senasa insistieron en la importancia de realizar revisaciones periódicas de las majadas. La observación debe comenzar a distancia y, ante la detección de comportamientos inusuales, se recomienda inspeccionar individualmente a los animales. En casos avanzados pueden aparecer zonas sin lana, costras amarillentas y piel endurecida, además del característico “granito”, una vesícula que tiñe la piel de tonos verdosos o azulados.