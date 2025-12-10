Cómo acceder a descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en nafta y gasoil en diciembre de 2025

Las principales estaciones de servicio lanzaron rebajas y reintegros que permiten a los conductores reducir el gasto en combustible este diciembre. Aquí te contamos cómo aprovecharlas.
Reintegro en nafta y gasoil. Este diciembre de 2025, los conductores podrán beneficiarse de un conjunto de promociones que las estaciones de servicio han lanzado para reducir el costo de los combustibles. YPF, Shell, Axion y Puma, junto con una serie de bancos y billeteras virtuales, han habilitado una variedad de descuentos que prometen ser una gran ayuda para aquellos que deben cargar combustible durante el mes.
Según las promociones de YPF, los socios de Serviclub tienen acceso a descuentos del 10% en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando mediante la app YPF. “Es acumulable con otros beneficios como el 6% de descuento que ofrecemos todos los días de 0 a 6 de la mañana”. Además, para los clientes de Banco Macro, el miércoles se puede conseguir hasta un 30% de descuento con tarjeta Visa Signature, pagando a través de MODO. Los descuentos varían según el banco y el día, permitiendo que los conductores accedan a importantes rebajas y reintegros de hasta $15.000 por mes.
Las rebajas en otras estaciones: Shell, Axion y Puma
Shell, por su parte, ofrece un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power, con un tope semanal de $4.000, a través de su app Shell Box. Los clientes del Banco Comafi también pueden acceder a un 10% de reintegro los domingos (tope $5.000/semana) y hasta un 20% para clientes Único. El Banco Nación, por su parte, ofrece el 30% de reintegro al pagar con MODO BNA+ y QR, los viernes, sábados y domingos.
En Axion Energy, la app ON ofrece un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con un tope mensual de hasta $7.500, dependiendo del nivel del usuario. A esta oferta se suman acuerdos con varios bancos, como el Banco Comafi, que ofrece un 20% de descuento para clientes Único, con un tope mensual de $40.000 en diciembre.
Puma Energy, por su parte, lanza su propia serie de descuentos a través de la app Puma Pris. Todos los miércoles, los conductores pueden obtener un 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel, con un límite de hasta 50 litros por día. Además, la carga de combustible suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000. “Es una excelente opción para quienes cargan regularmente en Puma, y los descuentos se suman a otros beneficios por pagar con tarjetas y billeteras virtuales”, comentaron desde la empresa. (Con información de TN)