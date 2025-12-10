Se realizó un desfile de modelos en el Club Atlético Estudiantes

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Estudiantes dio inicio a su temporada con un desfile de modelos que reunió a más de 120 participantes y una gran cantidad de asistentes en un evento lleno de alegría y unión familiar.
El Club Atlético Estudiantes celebró este miércoles el inicio de la temporada 2025 con un evento inaugural lleno de entusiasmo y colores. A las 8:30 en punto, dio inicio un desfile de modelos a cargo de la subcomisión de hockey sobre césped, que tuvo lugar en las hermosas playas del club. "El desfile es una forma de inaugurar las piletas y dar inicio a una temporada llena de expectativas", afirmó Manuela Vinuales, integrante de la subcomisión de hockey. La cita no solo destacó por su organización, sino también por la integración de toda la familia, convirtiéndolo en un evento que traspasó la barrera del deporte y se transformó en una fiesta comunitaria.
Manuela, quien también destacó el trabajo de las participantes en el desfile, indicó que este evento tenía un objetivo claro: celebrar el cierre de un gran año para el hockey del club. "La idea del evento era inaugurar la sede de la playa del club e ir cerrando este gran año que tuvo el hockey, con campeonas en las ligas A y B de los torneos de Paraná", comentó. Las chicas del club no solo fueron las protagonistas en el desfile, sino que su desempeño deportivo también fue motivo de celebración.
La organización no se limitó solo al desfile, sino que también incluyó una variada oferta gastronómica. Con food trucks, además de stands de agencias de viaje y marcas comerciales que se sumaron al evento, la jornada estuvo cargada de opciones para disfrutar en familia. “Pensamos en todo. Todo llevó mucho trabajo, pero queríamos que el evento fuera inolvidable para todos”, explicó Vinuales, quien también destacó la colaboración de los padres y la comunidad en general.
Diversión y futuro para el hockey del club
Una de las sorpresas más interesantes fue el anuncio de una nueva cancha de hockey sobre césped sintético, un proyecto que se llevará a cabo el próximo mes en la sede del Plumín. "Uno de los motivos también para hacer este evento es para recabar plata para la segunda cancha que se inaugura el mes que viene", explicó Manuela. Este nuevo espacio será crucial para el desarrollo de los equipos de hockey del club y fortalecerá aún más su presencia en la comunidad deportiva de la ciudad.
La fiesta no terminó con el desfile, sino que continuó con música y baile, creando un ambiente festivo que hizo que los asistentes no quisieran irse. La barra de bebidas estuvo abierta durante toda la noche, ofreciendo tanto opciones alcohólicas como no alcohólicas, lo que permitió a los presentes relajarse y disfrutar del ambiente.