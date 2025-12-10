Molinares advirtió que la reforma laboral no puede avanzarse sin la clase trabajadora

El secretario General del sindicato de la Carne de Colón y secretario de Organización de la Federación de la Carne, Carlos Molinares, mantuvo un encuentro con legisladores nacionales del peronismo para analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La reunión se desarrolló en la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y contó con la participación de referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según expuso, la reforma laboral “no podía discutirse a espaldas de la clase trabajadora”, al advertir que cualquier modificación debía considerar el impacto en los sectores productivos y en el empleo. Molinares sostuvo que “sin producción y sin trabajo digno no había futuro posible para el país”, al referirse a la necesidad de construir consensos entre gremios y legisladores.

Participación de dirigentes nacionales

Del encuentro participaron Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl, junto con Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Pablo Flores (AEFIP). La mesa de trabajo abordó la situación económica actual y los cambios propuestos en las relaciones laborales.

Molinares explicó que Entre Ríos atravesaba “una realidad compleja”, marcada por retrasos salariales, incertidumbre laboral y retiros que calificó como “despidos encubiertos”. También mencionó que el sector frigorífico se encontraba con cámaras llenas por la caída en las ventas, lo que agravaba la situación de los trabajadores.

Pedido de articulación provincial

Frente a este escenario, el dirigente remarcó la necesidad de construir una agenda común entre el movimiento obrero, los legisladores y el sector privado. “Era urgente que en la provincia el movimiento obrero se reuniera con los diputados nacionales para trabajar en conjunto. Necesitábamos políticas que protegieran la producción y resguardaran el empleo de las y los trabajadores entrerrianos”, concluyó