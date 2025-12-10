A dos años de gestión, la intendenta Romero destaca el ordenamiento y la modernización de la ciudad

Al cumplirse dos años de gestión, la intendenta Rosario Romero repasó los avances más importantes de su gobierno y destacó que la reciente puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano es “uno de los hitos de esta etapa, pero no el único”.
Romero subrayó que estos dos años estuvieron marcados por decisiones estructurales: “Tocó ordenar, planificar y sentar bases sólidas. Hoy Paraná está en un proceso de transformación que se nota en la calle, en los servicios y en la relación del municipio con la comunidad”.
Además, la intendenta recordó que, desde el inicio, la gestión asumió el compromiso de construir una ciudad sostenible, con decisiones responsables que permitieran recuperar la capacidad de inversión local.
Orden, modernización y servicios
La intendenta remarcó la recuperación del orden administrativo y operativo como eje transversal de la gestión. “Pusimos reglas claras, profesionalizamos áreas clave y fortalecimos los controles. Eso permitió mejorar servicios esenciales que habían sido muy golpeados”, expresó.
Entre los avances mencionó obras de infraestructura urbana, la repavimentación y reconstrucción de calles, renovación de cañerías y mantenimiento de corredores estratégicos; servicios públicos reorganizados: mejoras en recolección, alumbrado, espacios verdes y tareas de mantenimiento; también se refirió al diálogo y cercanía con la ciudadanía a través de mesas de trabajo barriales, escucha activa y presencia territorial permanente.
Destacó, además, en materia de energía y ambiente, el avance del Parque Solar Fotovoltaico, una inversión íntegramente municipal que promete abastecer de electricidad al alumbrado público.
El nuevo transporte, un paso dentro de un proceso mayor
Si bien destacó el nuevo operador del transporte urbano, Romero lo enmarcó dentro de una visión más amplia: “Paraná necesitaba un servicio que funcionara, y hoy lo estamos ordenando. Pero esto forma parte de una transformación general: mejorar cómo se mueve, cómo vive y cómo trabaja la ciudad”.
La puesta en marcha de las unidades 0 km se realizó sin sobresaltos y con controles desde la madrugada. “La empresa presta el servicio, pero la Municipalidad controla. Esa es la decisión política”, señaló.
También valoró la incorporación de tecnología —como la aplicación Arriba Paraná, el GPS en todas las unidades y los sistemas de pago diversificados— como parte del proceso de modernización de la ciudad.
“La gente quiere frecuencia, comodidad y respeto. Tenemos la obligación de sostenerlo con monitoreo constante, indicadores de calidad y participación barrial”, afirmó.
Una gestión que mira hacia adelante
Sobre el cierre, Romero destacó el clima social que acompañó estas transformaciones: “Ver la emoción de los choferes y de los primeros pasajeros, ver que la gente siente que algo mejora, es tan importante como inaugurar una obra”.
Y dejó un mensaje sobre lo que viene: “Estos dos años fueron de ordenamiento y bases firmes. Ahora empieza la etapa de consolidar lo construido y seguir levantando el estándar. Paraná está en movimiento, y tenemos que sostener esa energía para que la ciudad siga creciendo”.