Romero destacó las mejoras en la Terminal de ómnibus: “Todo está digno, limpio y modesto”

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta Rosario Romero recorrió la Terminal de Ómnibus y resaltó los avances logrados gracias a la nueva concesión. "Hoy quien llega a Paraná se encuentra con un lugar digno, con seguridad, locales comerciales y buenos servicios”, afirmó a Elonce.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recorrió la Terminal de Ómnibus de la ciudad y realizó un balance de las mejoras ejecutadas desde el inicio del nuevo proceso de concesión, iniciado en 2024 ante el vencimiento del contrato anterior. Durante la visita, destacó que, ante la falta de financiamiento nacional para construir una nueva terminal, la gestión municipal decidió priorizar la puesta en valor de la infraestructura existente.
Romero recordó que, en gestiones anteriores, se había proyectado una nueva terminal, pero que las actuales condiciones económicas obligaron a redefinir la estrategia. “Dijimos: vamos a mejorar lo que tenemos. Y vaya si se ha mejorado”, sostuvo. Si bien aclaró que aún restan obras por finalizar, remarcó que hoy el edificio presenta mejores condiciones generales, con mayor limpieza, presencia policial, controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), una dependencia provincial de Transporte y locales comerciales en funcionamiento.
La jefa comunal subrayó que las tareas son ejecutadas por la empresa privada Terminal Pacheco SA que obtuvo la concesión y que el cumplimiento del plan acordado avanza de manera satisfactoria. “No se terminó todo: faltan mejoras en los pisos, un jardín vertical en la entrada y concluir el sector de arribo de los colectivos, pero ya está en obra”, señaló, y aseguró que el resultado es “otra terminal”, más ordenada y adecuada.
Servicios y seguridad
Durante la recorrida, Romero puso énfasis en la mejora de los servicios básicos. Destacó el estado de los sanitarios, la incorporación de personal para su mantenimiento y la presencia de espacios verdes y plantas naturales. “Llegamos a un punto en que los baños estaban destruidos y eso cambió para bien. Hoy quien llega a Paraná se encuentra con un lugar digno, con seguridad, locales comerciales y buenos servicios”, afirmó.
En cuanto a lo que resta por mejorar, indicó que es necesario ordenar el frente del edificio y analizar una conexión más fluida con la plaza cercana, un tema que ya se encuentra en estudio junto al equipo de planificación urbana.
Cambios en el gabinete
En ese marco, la intendenta anunció cambios en la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. Agradeció el trabajo realizado por Katherina Stickel, quien continuará colaborando como asesora, y confirmó que Kevin Bolzán asumirá formalmente la conducción del área.
En la oportunidad, Romero destacó la labor de Stickel en el proceso de licitación y adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) San José SA – Kenia SA del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná. “Tenemos un transporte digno, que aún deberá ajustarse en algunos circuitos, pero que ya es un ejemplo en el país”, sostuvo.
También valoró el rol de Bolzán, quien continuará con el plan de alumbrado público y el objetivo de alcanzar el 100% de iluminación LED en la ciudad para 2026.
Finalmente, Romero descartó nuevos cambios inmediatos en el gabinete municipal y remarcó que las transiciones se realizan de manera consensuada. “Somos un equipo sólido, nos debemos a la ciudadanía y trabajamos con pocos recursos, pero con objetivos claros”, concluyó, al tiempo que resaltó el acompañamiento del sector privado bajo exigencias que, aseguró, se están cumpliendo.