River ampliará el Monumental y superará los 100 mil lugares: así quedará el estadio

El club River iniciará en los próximos meses una nueva etapa de obras en el estadio Monumental con el objetivo de ampliar su capacidad y modernizar la infraestructura. El proyecto contempla la construcción de un anillo superior y el techado completo de las tribunas, lo que permitirá superar la barrera de los 100 mil espectadores y consolidar al recinto de Núñez entre los de mayor aforo a nivel internacional.

Según confirmó la dirigencia, los trabajos comenzarán en mayo, aprovechando el receso de la competencia oficial por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Durante ese lapso se ejecutará el tramo más intenso de la obra para evitar que el equipo deba mudar la localía.

El presidente de la institución, Stefano Di Carlo, brindó detalles del plan en una entrevista con el diario El País y destacó la magnitud del proyecto. “Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo”, afirmó al referirse al nuevo diseño.

Un estadio más grande y techado

La remodelación prevé sumar un anillo superior que incrementará la cantidad de ubicaciones disponibles y mantendrá al Monumental como el estadio con mayor capacidad de Sudamérica. Además, se instalará una cubierta que protegerá todas las tribunas, aunque el campo de juego quedará descubierto para no afectar el mantenimiento del césped.

Así quedaría el Monumental techado. Foto: Redes.

De acuerdo con la planificación, se colocarán alrededor de 100 columnas perimetrales que sostendrán la nueva estructura. Una vez instalados esos soportes, avanzará la construcción del nivel adicional y el posterior techado.

Desde la conducción remarcaron que la intención es que los hinchas puedan seguir asistiendo con normalidad durante el proceso, minimizando interrupciones en la actividad deportiva.

Inversión y proyección

El costo total del proyecto rondará los 100 millones de dólares y forma parte del plan de modernización integral que el club viene desarrollando en los últimos años. En ese sentido, Di Carlo sostuvo que la iniciativa responde a una política de crecimiento sostenido.

“River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, expresó el dirigente.

Con esta ampliación, River apunta a consolidar al Monumental como uno de los principales escenarios deportivos del continente y a reforzar su capacidad para eventos masivos, tanto futbolísticos como culturales.