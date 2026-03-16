Rubén Nadalín se retira del arbitraje tras 27 años y una vida ligada al fútbol

REDACCIÓN ELONCE
El árbitro Rubén Nadalín anunció su retiro del arbitraje tras casi tres décadas en la Liga Paranaense de Fútbol. En una entrevista cargada de emoción, recordó sus comienzos, habló del legado familiar y destacó el valor de la formación y el respeto dentro del deporte.
El nombre de Rubén Nadalín quedará ligado para siempre al arbitraje del fútbol paranaense. Luego de casi tres décadas dentro de las canchas, el juez decidió poner fin a su carrera profesional en una jornada cargada de emociones que coincidió con una final de la Liga Paranaense de Fútbol. La despedida no fue un partido más: fue el cierre de una historia construida a base de esfuerzo, vocación y pasión por el deporte.
Durante una entrevista televisiva, Nadalín confirmó que su trayectoria dentro del arbitraje se extendió por cerca de 27 años, considerando también el tiempo de formación necesario para ejercer la profesión. “Son 25 más los dos años que te lleva el curso para poder recibirte”, explicó al recordar el inicio de su carrera.
El árbitro paranaense también describió la jornada de su último partido como un momento inolvidable, especialmente por haber compartido el campo de juego con dos de sus hijos, quienes también siguen el camino del arbitraje. “Ayer fue una tarde inolvidable, sobre todo porque compartí el partido con mis hijos”.
Una pasión que se convirtió en legado familiar
La historia de Rubén Nadalín dentro del fútbol no solo se limita a su propio recorrido, sino que también se proyecta en su familia. Tres de sus hijos eligieron dedicarse al arbitraje, algo que llena de orgullo al histórico juez de la Liga Paranaense.
En el encuentro final, dos de ellos formaron parte del equipo arbitral, un hecho que para Nadalín representó uno de los momentos más significativos de su carrera. “Era lo que anhelaba. Siempre decía el día que me retire quería estar con todos”.
El árbitro también recordó cómo surgió la idea de dedicarse a impartir justicia dentro de la cancha. Mientras aún jugaba al fútbol, comenzó a pensar en qué camino seguir una vez finalizada su etapa como futbolista. Allí apareció la posibilidad de estudiar arbitraje. “Estaba en un encuentro en cancha de Argentino Juniors y se me acerca Darío Moine y ahí picó el bichito”. Con esa decisión, Nadalín inició una carrera que lo llevaría a dirigir cientos de partidos y a convertirse en un referente dentro del arbitraje regional.
Los desafíos de dirigir dentro de la cancha
A lo largo de su trayectoria, Rubén Nadalín debió enfrentar uno de los aspectos más complejos del arbitraje: la presión constante de jugadores, entrenadores y público. Sin embargo, explicó que la clave está en la preparación y en mantener la concentración en el juego. “Tenés que mantenerte al margen de todo eso, ya sea de lo que es hinchada, vos tenés que abocarte directamente al encuentro en sí”, señaló al describir cómo se maneja ante los reclamos durante los partidos.
En ese sentido, también destacó el crecimiento en la formación de los árbitros en la actualidad. Según explicó, hoy existen más recursos, instructores y capacitaciones que ayudan a preparar mejor a las nuevas generaciones.
Pero además de las dificultades propias del juego, Nadalín recordó situaciones que lo marcaron profundamente, sobre todo en el fútbol infantil. En una oportunidad, debió detener un partido por el comportamiento de un padre que insultaba a su hijo desde la tribuna. “Tuve que parar el partido, era imposible hasta que ese padre no se retirara del predio no lo continuamos”. Para el árbitro, el fútbol debe ser un espacio de aprendizaje y respeto, especialmente para los más jóvenes.
Una despedida cargada de emoción
La jornada de su retiro tuvo un componente emocional muy especial. Por primera vez, su madre estuvo presente en una cancha para verlo arbitrar en vivo, algo que nunca había ocurrido durante sus años de carrera.
“Ella de chiquito me llevaba, iba a ver los partidos, pero en el arbitraje ayer fue la primera vez que fue a la cancha”, recordó Nadalín con emoción. Ese momento, sumado a la presencia de sus hijos dentro del campo de juego, convirtió su despedida en una escena inolvidable para el árbitro y su familia.
Antes de cerrar la entrevista, Rubén Nadalín también dedicó palabras de agradecimiento a las instituciones que lo acompañaron durante toda su carrera. “Permitanme agradecer por último a la Liga Paranaense por haberme abierto las puertas durante todos estos años”.