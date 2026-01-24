River Plate venció 1 a 0 a Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

River Plate comenzó el Torneo Apertura con una victoria por 1-0 ante Barracas Central como visitante. El gol fue convertido por Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, en un partido donde el equipo de Marcelo Gallardo dominó el desarrollo del juego.
River Plate inició su participación en el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 1-0 frente a Barracas Central, en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se impuso gracias a un gol de Gonzalo Montiel en el complemento y sumó sus primeros tres puntos del certamen.
Desde el inicio del encuentro, el conjunto de Núñez controló la posesión de la pelota y se adueñó del trámite del partido. A los 16 minutos del primer tiempo se produjo una jugada que generó controversia, cuando un remate de Fausto Vera impactó en la mano de Gastón Campi dentro del área. El árbitro Nicolás Ramírez consideró que la acción fue casual y, tras la revisión del VAR, decidió no sancionar penal.
River continuó buscando la apertura del marcador con asociaciones rápidas y circulación de balón, aunque le costó transformar el dominio en situaciones claras. Barracas Central, por su parte, apostó a resistir y a generar peligro a partir de alguna acción aislada.
El gol y un cierre intenso
El gol del triunfo llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Tras una infracción en el sector izquierdo, Juan Fernando Quintero ejecutó un centro preciso y Gonzalo Montiel conectó de cabeza en el segundo palo para establecer el 1-0. La acción fue revisada por el VAR para confirmar la posición del lateral y el tanto fue convalidado.
Luego de la ventaja, River mantuvo el control del juego, aunque el tramo final se tornó intenso. Barracas se volcó al ataque en busca del empate y generó algunas aproximaciones, mientras que el Millonario contó con chances para ampliar la diferencia mediante contragolpes.
En los últimos minutos, el arquero Marcelo Miño evitó el segundo gol de River con una intervención ante Sebastián Driussi, mientras que la defensa visitante logró despejar intentos del conjunto local. Pese al esfuerzo de ambos equipos, el marcador no se modificó.
Próximos compromisos
El once inicial de River presentó el debut del arquero Santiago Beltrán, debido a la lesión de Franco Armani, y las primeras presentaciones de los refuerzos Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.
En la próxima fecha, River realizará su primera presentación como local en el año 2026, cuando reciba a Gimnasia de La Plata el miércoles 28 de enero desde las 20. Barracas Central, en tanto, visitará a Aldosivi en Mar del Plata ese mismo día a partir de las 17.