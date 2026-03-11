Alpine admite un defecto en el auto de Colapinto: el problema no se solucionará para el GP de China

El jefe del equipo reconoció que el monoplaza tiene un problema de diseño que afecta a Franco Colapinto y Pierre Gasly. Las mejoras no llegarán para la próxima carrera de la Fórmula 1 y Alpine apunta a resolverlo recién en Japón.
El inicio de temporada en la Fórmula 1 dejó preocupación en Alpine F1 Team. Tras un flojo rendimiento en el Gran Premio de Australia, el propio jefe del equipo, Steve Nielsen, confirmó que el A526 tiene un problema de diseño que complica el rendimiento tanto de Franco Colapinto como de Pierre Gasly.
El inconveniente está en el alerón delantero del monoplaza, que genera un fuerte subviraje a alta velocidad, un comportamiento que hace que el auto tienda a irse de frente y pierda capacidad para doblar correctamente en curvas rápidas.
“El equilibrio a alta velocidad claramente no es óptimo. Esto se manifiesta en forma de subviraje”, explicó Nielsen tras la carrera en Melbourne.
El problema que complica a Colapinto y Gasly
Según detalló el director del equipo, el problema ya había aparecido durante las pruebas de pretemporada en el Test de Bahréin de Fórmula 1, aunque terminó de evidenciarse durante el fin de semana en Australia.
Cuando un auto sufre subviraje, el piloto necesita reducir más la velocidad antes de entrar a la curva, lo que provoca pérdida de tiempo en sectores de alta velocidad.
Ese déficit quedó reflejado en la clasificación del GP de Australia:
Gasly largó 14º y Colapinto 16°. Muy lejos de la expectativa de Alpine, que aspiraba a ser protagonista dentro del pelotón de mitad de tabla.
Alpine no tendrá solución para el GP de China
Aunque el equipo ya detectó la causa del problema y trabaja en nuevas piezas para solucionarlo, las mejoras no estarán listas para el próximo fin de semana en el Gran Premio de China.
“Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China”, admitió Nielsen.
La buena noticia para Alpine es que el circuito de Shanghái tiene menos curvas rápidas que otros trazados, por lo que el problema podría sentirse un poco menos que en Australia.
Japón, la carrera clave para Alpine
El objetivo del equipo francés es introducir las mejoras en el Gran Premio de Japón, que se disputa en el tradicional Circuito de Suzuka.
El trazado japonés tiene varias curvas rápidas y encadenadas, por lo que si el subviraje persiste podría convertirse en un problema aún mayor para Colapinto y Gasly.
Por eso, en Alpine trabajan contrarreloj para llegar con un paquete aerodinámico actualizado que permita corregir el comportamiento del A526 y acercarse al rendimiento esperado en esta temporada de Fórmula 1.