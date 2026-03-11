Boca no aprovechó sus chances ante San Lorenzo e hilvanó su cuarto empate en La Bombonera

REDACCIÓN ELONCE
Boca logró comenzar adelante en el marcador con gol de Santiago Ascacíbar, pero el elenco de Boedo reaccionó con el tanto de Gregorio Rodríguez.
Boca y San Lorenzo empataron 1-1 en un entretenido partido disputado en La Bombonera por la Zona A del Torneo Apertura 2026. El resultado dejó a ambos equipos con sabor a poco, ya que tenían la oportunidad de acercarse a la cima de la tabla, pero terminaron repartiendo puntos en un duelo cambiante y con varias situaciones de gol.
El conjunto local fue el que más propuso durante gran parte del encuentro. Con un mediocampo activo y buenas conexiones ofensivas, Boca generó las chances más claras durante la primera etapa. Sin embargo, la falta de eficacia en los últimos metros impidió que pudiera abrir el marcador antes del descanso.
San Lorenzo, por su parte, apostó a un planteo más cauteloso, intentando cerrar los espacios y buscar alguna salida rápida de contragolpe. Aunque logró sostener el cero durante buena parte del primer tiempo, también tuvo momentos en los que sufrió la presión del equipo local.
Boca dominó el primer tiempo pero no pudo convertir
El Xeneize comenzó a generar peligro desde los primeros minutos. A los siete, Adam Bareiro tuvo la primera aproximación luego de una buena combinación ofensiva, aunque su remate salió débil y fue controlado por el arquero Orlando Gill.
Minutos después, el equipo volvió a avisar con Miguel Merentiel, quien recibió un preciso pase en profundidad de Leandro Paredes. El delantero uruguayo corrió hasta el fondo y envió un centro peligroso que terminó despejando la defensa de San Lorenzo al tiro de esquina.
La presión de Boca continuó con el correr de los minutos. Tomás Aranda estuvo cerca de convertir de cabeza tras una jugada colectiva que terminó con un centro preciso desde la izquierda. Poco después, Merentiel volvió a tener una oportunidad clara, pero definió desviado. La ocasión más clara de la primera mitad llegó a los 40 minutos. Tras una gran acción individual de Aranda dentro del área, la pelota le quedó a Bareiro, que sacó un remate de primera. El disparo parecía tener destino de gol, pero el travesaño evitó la apertura del marcador.
Ascacíbar abrió el marcador para Boca
El segundo tiempo comenzó con mayor intensidad y rápidamente se rompió el cero. A los diez minutos del complemento, una gran jugada colectiva que se gestó por el sector izquierdo terminó con una definición precisa de Santiago Ascacíbar.
El mediocampista apareció por el centro del área y sacó un remate certero que dejó sin posibilidades al arquero de San Lorenzo. De esta manera, Boca lograba traducir en el marcador el dominio que había mostrado durante buena parte del encuentro.
Tras el gol, el equipo local intentó aprovechar el envión anímico y buscó ampliar la diferencia. Merentiel tuvo una nueva oportunidad de cabeza luego de un centro de Ascacíbar, pero el balón se fue desviado. A pesar del dominio, Boca no logró cerrar el partido y dejó abierto el resultado. Esa falta de contundencia terminaría siendo determinante en el desarrollo del encuentro.
San Lorenzo reaccionó y rescató un empate
Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente hacia el lado local, San Lorenzo encontró el empate con una jugada rápida de contragolpe. A los 20 minutos del segundo tiempo, Mathias De Ritis ganó la espalda de la defensa y envió un centro pasado al área.
La pelota fue aprovechada por Gregorio Rodríguez, quien había ingresado apenas dos minutos antes. En la primera intervención que tuvo en el partido, el delantero definió con precisión y estableció el 1-1 que sorprendió al público presente en La Bombonera.
En los minutos finales, Boca intentó volver a ponerse en ventaja. Marcelo Weigandt tuvo una oportunidad clara tras un centro de rabona de Paredes, pero su remate se fue por encima del travesaño. Más tarde, Aranda también dispuso de una chance dentro del área, aunque su disparo terminó desviado.
Finalmente, el marcador no volvió a moverse y el partido terminó igualado. Con este resultado, ambos equipos suman 13 puntos en la tabla de la Zona A del Torneo Apertura y se mantienen dentro del grupo que clasifica a la siguiente fase, aunque con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad para acercarse a la punta.