Frigerio reunió al gabinete y avanzó en el análisis del proyecto de reforma previsional

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete en Casa de Gobierno junto a ministros y autoridades legislativas. Durante el encuentro se abordaron temas de gestión y se avanzó en el análisis del borrador del proyecto de reforma previsional.
La reforma previsional en Entre Ríos fue uno de los principales temas abordados durante la reunión de gabinete que presidió este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno, junto a ministros, secretarios y autoridades del Poder Legislativo provincial.
El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, además de funcionarios del gabinete provincial.
Durante la reunión se analizaron distintos aspectos de la gestión y se avanzó especialmente en el estudio del borrador del proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo provincial prevé presentar próximamente.
Seguimiento de las áreas de gobierno
Tras el encuentro, la vicegobernadora Alicia Aluani explicó que estas reuniones permiten realizar un seguimiento del trabajo que llevan adelante las distintas áreas del gobierno.
"Es una nueva reunión con todas las áreas, con todos los ministerios, donde uno releva cuál es el trabajo que está haciendo cada uno y, fundamentalmente, cuáles son los temas más urgentes para ver en qué etapa están y poder avanzar para resolverlos lo más pronto posible", señaló.
En ese sentido, destacó la importancia de que las distintas dependencias compartan información sobre sus acciones y avances.
Coordinación entre áreas del Estado
"Siempre tratamos de conocer qué se está haciendo en cada área, porque de eso se trata: todos tenemos que estar en conocimiento de lo que hace el otro para tener una mejor comunicación y también una mayor fluidez con el ciudadano", indicó Aluani.
La vicegobernadora agregó que el objetivo es mejorar la coordinación dentro del Estado provincial para responder a las demandas de la población.
"Queremos que sepan que estamos trabajando todos los días desde las distintas áreas para resolver los problemas más urgentes, sin dejar de lado los que requieren más tiempo pero que también se siguen abordando", afirmó.
Avances en el proyecto de reforma previsional
Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del borrador del proyecto de reforma previsional en Entre Ríos, que el Poder Ejecutivo busca debatir con distintos sectores.
Aluani explicó que el documento se encuentra en una etapa de revisión y que se trabaja en su elaboración de manera conjunta con diferentes actores institucionales.
"Es un trabajo que se realiza de manera articulada, no solamente con los ministros y directores, sino también con los gremios y los legisladores, para que cada uno pueda aportar su mirada y ver qué aspectos se pueden nutrir o modificar", sostuvo.
Consulta con gremios y legisladores
La vicegobernadora remarcó que el objetivo del gobierno provincial es construir una propuesta consensuada que permita garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. "La idea es que entre todos podamos sacar adelante algo tan importante como la reforma previsional", expresó.
En ese sentido, adelantó que el borrador será enviado próximamente a distintos sectores para su análisis y discusión.
Próximos pasos del proyecto
Según indicó, el documento será remitido a los ministerios, gremios y legisladores para que puedan interiorizarse sobre su contenido.
"A los ministerios, los gremios y legisladores para que puedan interiorizarse de la información y luego recibir sus aportes", explicó.
Finalmente, Aluani subrayó que el objetivo del proceso es fortalecer la sustentabilidad del sistema jubilatorio provincial.
Sustentabilidad del sistema jubilatorio
"Queremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea sustentable en el tiempo y que los futuros jubilados puedan recibir, después de tantos años de trabajo, la jubilación que merecen", concluyó.
De esta manera, el gobierno provincial avanza en el análisis del proyecto que buscará introducir cambios en el sistema previsional entrerriano, en un proceso que incluirá instancias de consulta con distintos sectores antes de su eventual tratamiento legislativo.