El CGE fortalece el acompañamiento pedagógico y el uso de tecnologías en la escuela secundaria

Con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza y la integración de tecnologías en las escuelas secundarias de la provincia, el Consejo General de Educación (CGE) reorganizó el acompañamiento a los equipos docentes para la incorporación pedagógica de herramientas tecnológicas.
En este marco, mediante la Resolución Nº 170/26 se dispuso una reorganización de la función de los Referentes Técnicos Escolares (RTE), en el marco del Plan Educativo Provincial 2023-2027 y del proceso de transformación de la escuela secundaria. La medida forma parte de un trabajo de análisis, seguimiento y evaluación de los recursos disponibles dentro del sistema educativo, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento institucional y promover un uso responsable y eficiente de los recursos públicos.
La reorganización busca consolidar el rol del Referente Técnico Escolar como un actor clave en el desarrollo de habilidades digitales dentro de las instituciones educativas. En ese sentido, se prioriza el acompañamiento a los equipos docentes en la incorporación pedagógica de las tecnologías, promoviendo prácticas de enseñanza innovadoras y fortaleciendo los procesos de alfabetización digital de los estudiantes.
Actualmente, esta política educativa alcanza a 320 escuelas secundarias orientadas de la provincia, que reúnen a más de 69.800 estudiantes y 15.200 docentes. Asimismo, se articula con diversas iniciativas que promueven la innovación educativa, entre ellas las 11 escuelas con orientación en Programación y Robótica, las 180 instituciones que integran el programa Red de Escuelas que Transforman y las 40 pertenecientes a la Red de Escuelas Innovadoras.
Desde el Consejo General de Educación se continúa trabajando para consolidar una escuela secundaria que responda a los desafíos del presente y del futuro, fortaleciendo el uso pedagógico de las tecnologías y garantizando que estudiantes y docentes cuenten con herramientas que acompañen los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estas acciones forman parte del compromiso del sistema educativo provincial con la mejora continua de la educación, el desarrollo de competencias digitales y la construcción de entornos escolares cada vez más dinámicos, inclusivos e innovadores.