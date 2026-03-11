Confuso episodio en motel de Paraná: tras la muerte del hombre, se conoció el estado de salud de la mujer

El pasado lunes por la mañana, una pareja fue hallada con heridas de arma de fuego en un motel ubicado en Avenida Zanni de la ciudad de Paraná. Ambos fueron derivados al hospital San Martín y este martes se confirmó el deceso del hombre, que fue identificado como Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años.

Sobre el estado de salud de la mujer, cuya identidad es Florencia Pisano, de 47 años, permanece internada en terapia intensiva y su situación es crítica. Según pudo saber Elonce, en las últimas horas, no tuvo una evolución en su cuadro, pero tampoco empeoró, sigue intubada y sedada.

En las próximas horas, el cuerpo médico le realizará nuevos estudios para determinar los daños que el impacto de bala le produjo en el cerebro.

Qué sabe hasta el momento del hecho

La Policía Departamental y la justicia, bajo las órdenes de la fiscal Patricia Yedro, trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en el motel de Avenida Zanni.

El comisario Hernán Góngora, Jefe de la Departamental, relató a Elonce que la pareja ingresó alrededor de las 23 del domingo y a la mañana siguiente “uno de los empleados (del motel) encuentra a la mujer en la puerta de la habitación, consciente".

La misma presentaba “proyectiles en la fosa nasal y la parte cervical”, mientras que el hombre “en la parte frontal del parietal derecho".

Sobre el arma utilizada, se sabe que se trata de un revólver calibre .32, el cual estaba en el interior de la habitación, pero hasta el momento no se ha confirmado en qué lugar estaba. En este punto, también será clave la prueba de dermotest, para determinar quién efectuó los disparos.

El Jefe de la Departamental, mencionó además que “los directivos del motel no escucharon nada durante toda la noche, ni ningún llamado de atención”. Y se descartó la intervención de una tercera persona.

La pareja tenía cinco años de relación y no contaba con denuncias previas por violencia.

El vehículo utilizado para ingresar al lugar pertenecía al hombre, que era oriundo de San Benito; mientras que la mujer es de la ciudad de Paraná.