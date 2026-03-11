 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad En el departamento Uruguay

Iniciaron obras viales para mejorar el acceso al Palacio San José

Los trabajos buscan mejorar la transitabilidad hacia el histórico predio. La intervención se enmarca en la rehabilitación de la ruta provincial 39 y apunta a optimizar el acceso de vecinos, turistas y visitantes.

11 de Marzo de 2026
Obras Palacio San José.
Obras Palacio San José.

Comenzaron las obras de rehabilitación en el acceso al Palacio San José desde la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. Los trabajos son ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad y forman parte de un plan de mejoras en la infraestructura vial de la zona.

 

La intervención busca optimizar la transitabilidad hacia el histórico predio, uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la provincia. El acceso conecta la ruta provincial 39 con el ingreso al establecimiento que recibe de manera habitual a vecinos, turistas y visitantes.

 

 

Las tareas se desarrollan dentro del marco de la obra de rehabilitación que se ejecuta sobre la ruta provincial 39. Según se informó desde el organismo vial, actualmente se trabaja en la ejecución de la subbase con incorporación de cal y base reciclada con cemento en el tramo que conduce al Palacio San José.

 

Mejora de la circulación en el acceso

 

Desde la Dirección Provincial de Vialidad indicaron que estas obras permitirán mejorar las condiciones de circulación en el sector. El objetivo es facilitar el tránsito tanto para quienes residen en la zona como para quienes visitan el sitio histórico.

 

Debido a la presencia de maquinaria y operarios en la calzada, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución en el sector intervenido.

 

Obras Palacio San José.

 

Las tareas forman parte de un plan integral destinado a sostener y mejorar la infraestructura vial que conecta a distintas localidades de los departamentos Colón y Uruguay.

 

Un sitio histórico de Entre Ríos

 

El Palacio San José es uno de los monumentos históricos más relevantes de la provincia. Actualmente funciona como museo y fue declarado Monumento Histórico Nacional.

 

 

El edificio fue residencia del gobernador entrerriano Justo José de Urquiza y de su esposa Dolores Costa. Su arquitectura combina el estilo italianizante con rasgos de la tradición criolla argentina, vinculada a la arquitectura colonial española.

Palacio San José Concepción del Uruguay
