La Fiesta Nacional de la Apicultura se prepara para una nueva edición en Maciá

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur se realizarán del 20 al 22 de marzo. Habrá exposiciones, conferencias, gastronomía y una variada cartelera artística para el público, supo Elonce.
La Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur se realizará del 20 al 22 de marzo en la localidad de Gobernador Maciá, con una amplia propuesta que combinará actividades productivas, exposiciones y espectáculos musicales. El evento, que llega a su edición número 29, convocará a productores, empresas del sector y visitantes de distintos puntos del país.
Al respecto, el intendente Ariel Müller, indicó a Elonce que la localidad se encuentra en la recta final de los preparativos para recibir a miles de personas durante el fin de semana largo. "La fiesta contará con un sector especialmente destinado a la apicultura con más de 70 stands con empresas vinculadas a la producción de miel, insumos y tecnología para el sector. Además, durante el sábado se desarrollarán conferencias y charlas técnicas con especialistas del sector. También está prevista la Expo Ovina donde las mejores cabañas de la provincia van a mostrar sus sus ovejas y sus corderos", detalló.
La fiesta también contará con un amplio patio gastronómico gestionado por instituciones locales. En total, participarán 14 entidades que ofrecerán distintas propuestas culinarias. Además, habrá un sector con más de 50 emprendedores y stands comerciales. El predio incluirá exposiciones de maquinaria agrícola, automóviles y actividades recreativas.
Las actividades estarán dirigidas tanto a productores experimentados como a quienes deseen iniciarse en la apicultura.
Espectáculos, propuestas culturales y diversas actividades
Por la noche, el escenario principal será el centro de los espectáculos musicales. La programación incluirá artistas nacionales y ganadores de la PreExpo realizada a comienzos de año. Entre los shows anunciados se encuentran La Beriso, La Delio Valdéz, DJ Alan Gómez, Damas Gratis con Pablo Lescano y Antonio Tarragó Ros. "La grilla fue diseñada con propuestas para públicos de distintas edades", ponderó el intendente.
El predio abrirá el viernes desde las 17, mientras que sábado y domingo las actividades comenzarán a partir de las 9 de la mañana. Durante toda la jornada habrá exposiciones, conferencias, muestras fotográficas y espacios recreativos para niños.
También se instalará un tráiler del Ministerio de Producción de la Nación con información sobre programas del sector.
Entre las propuestas destacadas se realizará un 26º Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, una competencia reunirá más de 200 muestras que serán evaluadas por especialistas. Durante el evento, el público también podrá observar el proceso de selección de las mejores mieles. La iniciativa busca poner en valor la calidad de la producción apícola.
Entradas a precios populares
Las entradas están disponibles en la página del municipio a través de este link "El valor es bastante popular: 15.000 pesos para el viernes y 20.000 para el sábado y el domingo. En cuanto a las sillas del sector principal, cuestan 4.000 pesos en los sectores más alejados y 6.000 pesos en los más cercanos al escenario, donde ya quedan muy pocas disponibles", explicó el intendente.
Müller destacó que el objetivo del evento es difundir la actividad apícola y mostrar el potencial productivo de la región. "Siempre buscamos que los precios no sean altos para que el evento sea accesible y todos puedan asistir. El objetivo no es generar lucro, sino mostrar la ciudad, difundir lo que hacemos con la apicultura y cómo trabajamos en Maciá para recibir al visitante”, cerró.