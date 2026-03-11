Esteban mejora a pasos agigantados y podría recibir el alta en los próximos días

La angustia de los últimos días comenzó a transformarse en alivio y esperanza para la familia de Esteban Bogado, el niño de 12 años que sufrió una grave descarga eléctrica en Paraná. Este miércoles, llegaron noticias que llenaron de emoción a sus seres queridos: el pequeño evoluciona favorablemente y los médicos ya evalúan trasladarlo a sala común en las próximas horas.

El niño permanece internado desde el sábado pasado, cuando recibió una descarga eléctrica mientras intentaba recuperar una pelota que había caído dentro del patio de una vivienda. Desde entonces, su estado generó una enorme preocupación entre familiares, vecinos y la comunidad que siguió de cerca su evolución.

Con visible alivio, su mamá Flavia Lezana confirmó a Elonce que la recuperación de Esteban fue muy positiva durante las últimas horas. “Esteban está mejorando a pasos agigantados y están evaluando pasarlo a sala común esta tarde”, expresó. Además, destacó que el niño comenzó a recuperar su rutina diaria: “Está comiendo y puede ir al baño con normalidad”.

Esperan resultados de estudios

Por su parte, el padre del niño, Carlos Bogado, contó que el último parte médico fue alentador, aunque aún restan algunos estudios para completar la evaluación clínica.

“Nos dieron el parte médico y Esteban está bien. Todavía estamos esperando el resultado del encefalograma que le realizaron durante la madrugada”, indicó.

El hombre explicó que durante la tarde se realizará un nuevo control para descartar complicaciones internas. “Está previsto hacerle un ecodoppler para despejar cualquier duda en el área abdominal. Si todo continúa bien, pasaría a sala común donde estaría uno o dos días y luego podrían darle el alta para retomar su vida normal”, detalló.

En la misma línea, la madre del niño reiteró que el traslado a sala común dependerá de los resultados de esos estudios. “Estamos esperando dos resultados y, si todo sale bien, esta tarde podría pasar a sala. Después, con esos estudios confirmados, podría recibir el alta”, sostuvo.

Un accidente que conmocionó al barrio

El episodio que dejó a Esteban internado ocurrió cerca del mediodía del 7 de marzo, mientras varios chicos jugaban a la pelota en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid, en Paraná.

Según relataron vecinos, la pelota cayó dentro del patio de una casa que cuenta con un alto tapial y un portón metálico. El niño se acercó al lugar, tocó timbre para pedir que le devolvieran la pelota, pero nadie respondió.

Ante esa situación decidió trepar para recuperarla. Fue entonces cuando recibió una descarga eléctrica que lo dejó atrapado contra la estructura metálica del portón.

Los testigos del barrio recordaron que el niño habría permanecido más de un minuto en contacto con el portón energizado, una escena dramática que generó desesperación entre quienes presenciaron el hecho. Un vecino intentó ayudarlo, pero también recibió una descarga al acercarse.

El rescate y la rápida asistencia

Finalmente, una mujer del barrio logró apartarlo utilizando un palo, lo que permitió cortar el contacto con el metal electrificado y que el niño cayera al suelo.

De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia. Minutos después, Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde quedó internado bajo estrictos cuidados médicos.

Tras el accidente, el niño sufrió quemaduras severas en sus piernas, por lo que el equipo médico continúa atento a su evolución y realizando controles para descartar complicaciones.

Sin embargo, la mejoría registrada en las últimas horas renovó la esperanza de su familia y de todo el entorno que siguió con preocupación su estado de salud. Hoy, cada parte médico favorable acerca un poco más el momento más esperado: volver a casa con Esteban recuperado.