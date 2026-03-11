Reacondicionan ciclovía del acceso sur a Paraná con nuevas demarcaciones y separadores

REDACCIÓN ELONCE
El municipio de Paraná avanza con la reparación de seis kilómetros de ciclovía en avenida de Las Américas, registró Elonce. Las tareas incluyen nuevos separadores viales, demarcación y mejoras para reforzar la seguridad de ciclistas y automovilistas.
La Municipalidad de Paraná lleva adelante obras de reacondicionamiento en la ciclovía del acceso sur a la capital entrerriana, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Los trabajos se realizan desde avenida de Las Américas y hasta el kilómetro 5 ½, sumando un total de seis kilómetros de ciclovía. Las tareas abarcan tres kilómetros de ida y tres de regreso en uno de los ingresos más transitados de la capital entrerriana.
Reemplazan separadores y refuerzan la señalización
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, explicó a Elonce que el proyecto incluye la colocación de nuevos separadores viales para delimitar la circulación de bicicletas. Según indicó, estos elementos permiten "mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad tanto a ciclistas como a automovilistas".
Los trabajos también incluyen la demarcación horizontal de la calzada con doble línea amarilla y la pintura de cordones para reforzar la señalización.
El funcionario destacó que la obra forma parte de "una política de movilidad sostenible" impulsada por el municipio de Paraná.
Una ciclovía muy utilizada por vecinos
La ciclovía del acceso sur es utilizada diariamente por vecinos que se trasladan en bicicleta, realizan actividad física o caminan en la zona. Además, el circuito también es frecuentado por personas que llegan desde localidades cercanas como Oro Verde. Por ese motivo, la intervención era un reclamo frecuente de quienes utilizan este corredor vial.
Desde el municipio señalaron que "el objetivo es garantizar condiciones seguras para la circulación y mejorar la convivencia entre ciclistas y vehículos".
Inversión y detalles de la obra
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, detalló que los trabajos incluyen el reemplazo total de los separadores de caucho y tareas de señalización vial. "La inversión prevista ronda los 15 millones de pesos para la colocación de separadores y otros 10 millones destinados a pintura vial para demarcación".
Previo a la instalación de los nuevos elementos se realizan tareas de limpieza y preparación de la superficie.
Las obras también se complementan con trabajos de mantenimiento en el sector. Las cuadrillas municipales realizaban, además, tareas de corte de pasto, limpieza y revisión del sistema de iluminación LED instalado en el acceso sur.
Las autoridades municipales indicaron que el objetivo es "mantener en condiciones uno de los principales ingresos a la ciudad".
Plan de movilidad sostenible
El secretario de Movilidad Urbana, Kevin Bolzán, señaló que la iniciativa forma parte de un plan integral de movilidad urbana. En ese sentido explicó que se busca ampliar y mejorar los circuitos para bicicletas en distintos sectores de la ciudad. Además, "se analiza delimitar zonas de prioridad ciclista en áreas donde no es posible construir ciclovías debido a las características de las calles".