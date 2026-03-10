Rosario Romero participó de un panel sobre mujeres en la política en el Colegio de la Abogacía

La Presidenta Municipal de Paraná y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participaron del panel “Mujeres destacadas de la política provincial”. La actividad fue organizada por la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Rosario Romero participó de un panel sobre mujeres en la política. La Presidenta Municipal de Paraná y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participaron del panel “Mujeres destacadas de la política provincial”. La actividad fue organizada por la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).
Se trató de un espacio de encuentro, análisis y construcción colectiva para reafirmar el compromiso de la abogacía con la igualdad, la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos, en el contexto de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer.
La intendenta destacó el clima de diálogo que propició la actividad: “Un ámbito hermoso creado por el Colegio de Abogados de la Seccional Paraná que nos posibilitó, en un modo descontracturado, conversar con abogados y abogadas sobre los derechos de la mujer a propósito del 8 de marzo como Día Internacional”.
La jefa comunal también remarcó que aún existen desafíos pendientes. “En mi caso pienso que falta mucho en la cuestión educativa y cultural, no tanto en la conquista de derechos. Pero es un ámbito muy amable, muy lindo y le agradezco al Colegio que lo haya generado”, sostuvo.
Por su parte, la vicegobernadora Aluani valoró el intercambio de miradas y experiencias: “Agradezco el espacio conformado por las autoridades del colegio porque es un espacio en donde hemos dado distintas miradas sobre un mismo tema”.
El presidente de la Sección Paraná del CAER, Ariel Bracco, destacó la convocatoria y la participación de Romero y Aluani. “Estamos muy felices de que se hayan sumado a la convocatoria. Hoy, en la política entrerriana, claramente son dos referentes, así que les agradecemos mucho su participación”.
Por su parte, la vicepresidenta de la Sección Paraná del colegio, Silvana Pascual, remarcó la importancia institucional de la actividad: “Esta jornada fue muy importante para nuestro colegio, queremos agradecer la presencia de la vicegobernadora y la intendenta de la ciudad”.