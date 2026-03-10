Visitas guiadas, teatro, música y espectáculos, la agenda de marzo del Teatro Municipal

La cartelera reúne espectáculos de artistas nacionales, producciones teatrales y ciclos impulsados por la Municipalidad de Paraná. La programación incluirá música en vivo, teatro y actividades destinadas a estudiantes.
La agenda de marzo del Teatro Municipal 3 de Febrero reúne espectáculos de artistas nacionales, producciones teatrales y ciclos impulsados por la Municipalidad de Paraná. La programación incluirá música en vivo, teatro y actividades destinadas a estudiantes.
Entre las propuestas del mes se destaca el ciclo Jornadas x la Democracia, organizado por la Subsecretaría de Cultura en el marco del Mes de la Memoria. Las funciones estarán dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias y buscarán promover espacios de reflexión sobre la memoria y los derechos humanos a través del lenguaje teatral.
La programación también incluirá recitales y espectáculos de música en vivo, propuestas escénicas para toda la familia y la tradicional Velada por el 2 de Abril, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná. Además, durante todo el mes continuarán las visitas guiadas al histórico edificio del teatro, abiertas a escuelas e instituciones educativas.
Programación
Lunes 16, 23 y 30
9 y 10 horas - Visitas guiadas al Teatro
Entrada libre. Para escuelas y público en general.
Solicitar turno a: visitasguiadasteatro3@gmail.com
Jueves 12
10 horas - Jornadas x la Democracia
Teatro para escuelas: Antígona la necia
Entrada libre con inscripción en juventudesparana@gmail.com o visitasguiadasteatro3@gmail.com
Organiza Subsecretaría de Cultura.
Viernes 13
21 horas - Mocchi
Entradas por boletería del Teatro o por ticketia:
Entrada a elegir: $12000 | $17000 | $22000 (sin ubicación)
Género: Canción | Duración: 3 horas.
Organiza Mundo Mejor.
Sábado 14
21 horas – El Cuarto Soda en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por gradatickets.com:
Preferencial: $40000
Platea y palcos bajos: $35000
Palcos altos / Anfiteatro: $30000
Tertulia: $30000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Jueves 19
10 horas – Jornadas x la Democracia
Teatro para escuelas: Radiomensajes
Entrada libre con inscripción en juventudesparana@gmail.com o visitasguiadasteatro3@gmail.com
Organiza Subsecretaría de Cultura.
Domingo 22
18 horas – Poderosas Guerreras
Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:
Platea y palcos: $25000
Tertulia: $22000
Género: Infantil | Duración: 1 hora.
Organiza Festilú.
Jueves 26
10 horas – Jornadas x la Democracia
Teatro para escuelas: Caso Julia
Entrada libre con inscripción en juventudesparana@gmail.com o visitasguiadasteatro3@gmail.com
Organiza Subsecretaría de Cultura y el CONTIER.
Viernes 27
21 horas – Historias Argentinas: Felipe Pigna & Pedro Saborido
Entradas por boletería del Teatro o por gradatickets.com:
Preferencial: $50000
Platea: $45000
Palcos bajos: $40000
Palcos altos / Anfiteatro: $35000
Tertulia: $35000
Género: Teatro | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Sábado 28
21 horas – JAF Full Band
Entradas por boletería del Teatro o por gradatickets.com:
Preferencial: $40000
Platea y palcos bajos: $35000
Palcos altos / Anfiteatro: $30000
Tertulia: $25000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Martes 31
20:30 horas – Velada por el 2 de Abril
Entrada libre y gratuita.
Género: Música | Duración: 1 hora y 30 minutos.
Organiza Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná.