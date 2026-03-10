 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Visitas guiadas, teatro, música y espectáculos, la agenda de marzo del Teatro Municipal

10 de Marzo de 2026
Teatro Municipal 3 de Febrero.
Teatro Municipal 3 de Febrero. Foto: (Archivo).

La agenda de marzo del Teatro Municipal 3 de Febrero reúne espectáculos de artistas nacionales, producciones teatrales y ciclos impulsados por la Municipalidad de Paraná. La programación incluirá música en vivo, teatro y actividades destinadas a estudiantes.

 

Entre las propuestas del mes se destaca el ciclo Jornadas x la Democracia, organizado por la Subsecretaría de Cultura en el marco del Mes de la Memoria. Las funciones estarán dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias y buscarán promover espacios de reflexión sobre la memoria y los derechos humanos a través del lenguaje teatral.

La programación también incluirá recitales y espectáculos de música en vivo, propuestas escénicas para toda la familia y la tradicional Velada por el 2 de Abril, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná. Además, durante todo el mes continuarán las visitas guiadas al histórico edificio del teatro, abiertas a escuelas e instituciones educativas.

 

Programación

 

Lunes 16, 23 y 30

 

9 y 10 horas - Visitas guiadas al Teatro

Entrada libre. Para escuelas y público en general.

Solicitar turno a: visitasguiadasteatro3@gmail.com

 

 

Jueves 12

 

10 horas - Jornadas x la Democracia

Teatro para escuelas: Antígona la necia

Entrada libre con inscripción en juventudesparana@gmail.com o visitasguiadasteatro3@gmail.com

Organiza Subsecretaría de Cultura.

 

 

Viernes 13

 

21 horas - Mocchi

Entradas por boletería del Teatro o por ticketia:

Entrada a elegir: $12000 | $17000 | $22000 (sin ubicación)

Género: Canción | Duración: 3 horas.

Organiza Mundo Mejor.

 

 

Sábado 14

 

21 horas – El Cuarto Soda en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por gradatickets.com:

Preferencial: $40000

Platea y palcos bajos: $35000

Palcos altos / Anfiteatro: $30000

Tertulia: $30000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

 

Jueves 19

 

10 horas – Jornadas x la Democracia

Teatro para escuelas: Radiomensajes

Entrada libre con inscripción en juventudesparana@gmail.com o visitasguiadasteatro3@gmail.com

Organiza Subsecretaría de Cultura.

 

 

Domingo 22

 

18 horas – Poderosas Guerreras

Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:

Platea y palcos: $25000

Tertulia: $22000

Género: Infantil | Duración: 1 hora.

Organiza Festilú.

 

 

Jueves 26

 

10 horas – Jornadas x la Democracia

Teatro para escuelas: Caso Julia

Entrada libre con inscripción en juventudesparana@gmail.com o visitasguiadasteatro3@gmail.com

Organiza Subsecretaría de Cultura y el CONTIER.

 

 

Viernes 27

 

21 horas – Historias Argentinas: Felipe Pigna & Pedro Saborido

Entradas por boletería del Teatro o por gradatickets.com:

Preferencial: $50000

Platea: $45000

Palcos bajos: $40000

Palcos altos / Anfiteatro: $35000

Tertulia: $35000

Género: Teatro | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

 

Sábado 28

 

21 horas – JAF Full Band

Entradas por boletería del Teatro o por gradatickets.com:

Preferencial: $40000

Platea y palcos bajos: $35000

Palcos altos / Anfiteatro: $30000

Tertulia: $25000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

 

Martes 31

 

20:30 horas – Velada por el 2 de Abril

Entrada libre y gratuita.

Género: Música | Duración: 1 hora y 30 minutos.

Organiza Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná.

Temas:

municipalidad 3 de febrero jaf visitas guiadas
