Suma de Voluntades y Club Atlético Estudiantes firmaron un convenio en conjunto

REDACCIÓN ELONCE
El convenio entre el Club Estudiantes y Suma de Voluntades busca promover la participación de niños y adolescentes en iniciativas solidarias y comunitarias, fortaleciendo el vínculo entre clubes, escuelas y organizaciones sociales.
El convenio entre el Club Estudiantes y Suma de Voluntades marca el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto entre la institución deportiva y la organización social, con el objetivo de promover la participación activa de niños y adolescentes en acciones comunitarias. La iniciativa forma parte de un programa que busca fortalecer la formación ciudadana y generar espacios donde los jóvenes puedan involucrarse en el desarrollo social de su entorno.
La firma del acuerdo representa el primer paso de un proyecto que pretende extenderse a otras instituciones de la ciudad, articulando el trabajo entre clubes, escuelas y organizaciones sociales. Desde Suma de Voluntades destacaron que este tipo de alianzas son fundamentales para impulsar propuestas que promuevan la solidaridad, el compromiso social y el protagonismo juvenil.
En ese sentido, Anabella Albornoz, integrante de la organización, expresó su satisfacción por la concreción del acuerdo. “Estamos muy agradecidos a poquito de que salió este movimiento estudiantil, que es nuestro nuevo programa. Firmamos nuestro primero convenio con el Club Atlético Estudiantes (CAE). Estamos muy agradecidos porque hace mucho tiempo venimos trabajando juntos y queremos que en todas las escuelas y todos los clubes haya movimientos estudiantiles”.
Un programa que busca formar jóvenes comprometidos
El convenio se enmarca dentro del programa Educar para la vida, una propuesta impulsada por Suma de Voluntades que apunta a generar espacios de participación para niños y adolescentes dentro de sus comunidades.
La iniciativa pretende que los jóvenes no solo participen de actividades recreativas o deportivas, sino que también se involucren en proyectos solidarios y en la búsqueda de soluciones para distintas problemáticas sociales.
Camila Lucero explicó que la propuesta tiene como eje central el protagonismo juvenil. “Educar para la vida es un programa que Suma de Voluntades presenta con clubes y organizaciones y escuelas a hacer partícipes de un movimiento infanto-juvenil para que sean partícipes activos del cambio en su comunidad”.
En ese sentido, remarcó que la adolescencia es una etapa clave para impulsar este tipo de iniciativas, ya que se caracteriza por una fuerte energía transformadora. “La adolescencia se caracteriza por esas ganas de comerse el mundo y creo que esas ganas junto con nuestra organización van a ser posible que se lleven a cabo un montón de ideas que ellos propongan”.
El compromiso del Club Estudiantes con la comunidad
Desde el Club Atlético Estudiantes destacaron la importancia de sumarse a este tipo de proyectos que buscan generar impacto social positivo en la ciudad. La institución cuenta con una amplia base de socios y una fuerte presencia en la comunidad, lo que permitirá ampliar el alcance del programa.
El presidente del club, Emilio Fouces, valoró el trabajo que Suma de Voluntades viene desarrollando desde hace años y destacó el honor de ser parte de esta primera experiencia dentro del nuevo programa.
“Tenemos 12.500 socios a disposición de Suma de Voluntades. Ojalá la gran mayoría se sume, está muy bueno el programa. A nosotros nos encanta trabajar son Suma, es gente seria y muy comprometida con lo que hace”, afirmó.
Además, expresó su deseo de que esta iniciativa sirva como impulso para que otras instituciones también se sumen. “Para nosotros, es un honor que nos hayan elegido en este primer convenio. Ojalá a partir de esto se sumen un montón de clubes e instituciones para colaborar. La ciudad lo necesita y la gente va a estar muy agradecida”.
Convocatoria a escuelas y clubes de la ciudad
El convenio entre el Club Estudiantes y Suma de Voluntades también busca abrir la puerta a nuevas articulaciones con otras instituciones educativas y deportivas de la ciudad.
Desde la organización señalaron que el objetivo es ampliar la red de trabajo para que cada vez más chicos puedan participar del movimiento infanto-juvenil y desarrollar iniciativas solidarias dentro de sus comunidades.
En ese marco, invitaron a escuelas, clubes y organizaciones a sumarse a la propuesta y formar parte de este espacio de participación juvenil.
“Los nexos son con las escuelas y con los clubes. Se pueden comunicar a través de nuestras redes, esperamos esos llamados y esperamos que se sumen muchos gurises en la comunidad”, concluyó Albornoz.