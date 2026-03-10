Talleres gratuitos de capacitación laboral: el CGE impulsa nuevas oportunidades de empleo

Los talleres gratuitos de capacitación laboral que impulsa el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos buscan convertirse en una herramienta clave para mejorar las oportunidades laborales de jóvenes y adultos. La propuesta incluye una amplia oferta de cursos gratuitos que se dictan en distintos centros comunitarios y que tienen como objetivo brindar formación práctica con rápida salida laboral.

El coordinador departamental de Jóvenes y Adultos, Martín Álvarez, explicó que la iniciativa apunta a fortalecer las capacidades de quienes buscan insertarse en el mercado laboral o mejorar su situación profesional. “Desde el Consejo de Educación estamos planteando fortalecer a través de capacitaciones para que la gente tenga más inserción laboral”, señaló.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la propuesta se extiende a distintos puntos de la provincia y busca acompañar a los estudiantes durante todo el proceso formativo. “Desde nuestro punto, queremos acompañar toda la trayectoria de los alumnos para que tenga mayores herramientas para poder insertarse en el mercado laboral”, expresó.

Amplia oferta de cursos con rápida salida laboral

Los talleres gratuitos de capacitación laboral abarcan una gran variedad de áreas y oficios, lo que permite que los interesados encuentren opciones acordes a sus intereses o necesidades. Según explicó Álvarez, actualmente existen alrededor de 43 perfiles diferentes disponibles.

Entre las propuestas más convocantes se encuentran cursos de panadería, peluquería, auxiliar en pyme, auxiliar jurídico, electrónica, instalación de aire acondicionado y gasista, entre otros.

Martín Álvarez. Foto: Elonce.

El acceso a estas capacitaciones es gratuito y está dirigido a personas mayores de 18 años. En la mayoría de los casos se solicita haber completado la escuela primaria, aunque algunos cursos requieren secundario terminado. “En principio cualquier persona pues son gratuitos los cursos”, afirmó el coordinador.

Además, quienes lo necesiten también pueden completar su trayectoria educativa en los mismos centros. Álvarez explicó que en muchos espacios se brinda la posibilidad de terminar los estudios obligatorios. “En los mismos centros no solamente cuentan con los talleres de formación, sino que la gente también puede terminar la escuela primaria y en el caso de alguno a través del Plan Fines pueden terminar también lo que es la escuela secundaria”.

Alta demanda y nuevas oportunidades de formación

El interés por los talleres gratuitos de capacitación laboral ha crecido en los últimos años. Según indicaron desde el CGE, las inscripciones se abrieron recientemente y la cantidad de personas anotadas superó las expectativas iniciales.

“Ya tenemos un montón de inscriptos y abrimos hace dos días la inscripción. Las clases comienzan dentro de una semana”, comentó Álvarez al referirse al inicio del nuevo ciclo de formación.