Salud mental en escuelas: estudiantes impulsan un proyecto para declarar la emergencia en Entre Ríos

La salud mental en escuelas volvió a instalarse en el debate público tras la participación de estudiantes en el Senado Juvenil de Entre Ríos, donde jóvenes advirtieron sobre la falta de profesionales, la escasa contención y el aumento de casos vinculados al suicidio.
Entre quienes impulsan iniciativas para abordar esta problemática se encuentra Ashley Viollaz, estudiante del Instituto Comercial Privado Almafuerte de Villa Elisa, quien participó del proceso legislativo juvenil con un proyecto orientado a declarar la emergencia en salud mental.
Durante una entrevista, la joven explicó que el tema surgió con fuerza entre los propios estudiantes. “Cuando estás en el Senado, en instancia provincial, se te separa para que cada uno prepare su proyecto y dio mucha preocupación la gran cantidad de proyectos que trataban sobre salud mental en general”, señaló.
Preocupación entre estudiantes por la falta de contención
La discusión sobre la salud mental en escuelas también puso en evidencia las desigualdades entre instituciones educativas. Mientras algunos establecimientos cuentan con profesionales especializados, en muchos otros los estudiantes no tienen acceso a apoyo psicológico.
En ese sentido, Viollaz explicó que su colegio incorporó recientemente una psicóloga, aunque la realidad no es la misma en toda la provincia. “Justamente en mi colegio tenemos una psicóloga, pero no en todos los colegios es así”, afirmó.
Incluso, según relató, en algunos establecimientos el tema continúa siendo un tabú. “Nos decían que a muchos de los colegios ni siquiera les dejaban decir la palabra suicidio por lo sensible que era el tema”, sostuvo la estudiante, quien remarcó que esa situación limita la posibilidad de generar redes de contención.
Un proyecto para declarar la emergencia
Ante ese panorama, los estudiantes decidieron impulsar una iniciativa legislativa que busca visibilizar la problemática y promover acciones concretas. El proyecto propone declarar la emergencia en salud mental durante un período de doce meses.
La medida apunta a fortalecer la atención profesional y ampliar las instancias de prevención y acompañamiento. “Nosotros proponemos la emergencia en salud mental por el término de 12 meses”, explicó Viollaz.
Además, la iniciativa plantea incrementar la presencia de psicólogos y generar campañas de concientización tanto en hospitales como en escuelas. Según la estudiante, el objetivo es que más personas sepan cómo actuar ante situaciones de crisis.
Concientización y capacitación social
Otro de los puntos centrales del proyecto está vinculado con la necesidad de capacitar a la sociedad para reconocer señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.
“En los colegios, que se hable, que haya más charla, porque por ahí pasa mucho que en los adolescentes está pasando esta situación”, expresó Viollaz.
La estudiante también señaló que muchas veces los propios compañeros no saben cómo reaccionar cuando alguien expresa malestar emocional. “Tal vez un compañero tampoco sabe qué hacer por esta falta de conocimiento”, afirmó.
Durante el proceso de elaboración del proyecto, los jóvenes también realizaron encuestas que revelaron datos preocupantes. Según explicó, uno de los resultados que más los impactó fue que “el 60% de la población se vio afectado de manera reciente con esta situación”.