Multarán a FATE por no pagar los sueldos y extendieron la conciliación obligatoria

El Gobierno nacional avanzará con sanciones contra FATE luego de que la empresa incumpliera el pago de salarios a sus trabajadores mientras regía la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que se avanzará con un proceso administrativo contra la compañía. Según el comunicado oficial, se inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”. El anuncio de cierre de FATE y el despido de más de 900 empleados había generado una fuerte preocupación en el sector industrial y sindical.

Prórroga de la conciliación obligatoria

Mientras se desarrolla el proceso sancionatorio, el Ministerio de Capital Humano decidió extender la instancia de conciliación obligatoria que inicialmente vencía el 11 de marzo de 2026. La medida busca generar un nuevo margen para que las partes encuentren una salida al conflicto que ya amenaza cientos de puestos de trabajo.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la conciliación se prorrogó por cinco días. La decisión apunta a sostener un canal de negociación entre la empresa y el gremio en un contexto de creciente tensión dentro del sector del neumático.

El comunicado señala que la extensión se dispuso “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”. Durante este período, se espera que tanto FATE como el sindicato mantengan negociaciones para intentar evitar el cierre definitivo de la planta.

El proyecto del sindicato para evitar el cierre

En paralelo al conflicto laboral, el SUTNA impulsa una iniciativa política para intentar preservar la actividad de la empresa. El sindicato comenzó a promover un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que busca declarar de utilidad pública la producción de la planta de FATE.

La propuesta apunta a que el Estado provincial pueda intervenir de manera temporal en la operación de la fábrica con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción y evitar el impacto social que implicaría el cierre definitivo de la compañía.

Según trascendió en las últimas horas, la iniciativa plantea declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.