Docentes universitarios realizarán nuevas medidas de fuerza para pedir la aplicación de la Ley de Financiamiento

Laura Naput, secretaria gremial de Sitradu, dijo a Elonce que "estamos pidiendo que se aplique una ley que ya fue votada cuatro veces en el Congreso". Anunciaron asambleas en distintas facultades de la provincia.
La semana del 16 de marzo será clave para los docentes universitarios, que anunciaron paros y convocatorias a movilizaciones en diversas universidades del país. La medida se enmarca en un reclamo que lleva tiempo en pie: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento que, según los docentes, no ha sido aplicada por el gobierno, a pesar de haber sido votada en el Congreso en varias ocasiones y respaldada por un fallo judicial que exige su inmediata implementación.
Laura Naput, secretaria gremial de Sitradu, dijo a Elonce que "estamos pidiendo que se aplique una ley que ya fue votada cuatro veces en el Congreso", explicó la docente, quien agregó que la ley establece que el presupuesto universitario debe ajustarse a la inflación acumulada desde que asumió el actual gobierno.
Este ajuste, según los gremios docentes, significaría un aumento del 51% en los salarios de los docentes y trabajadores no docentes a enero, algo que evidencia el nivel de atraso salarial que padecen. "Nos tendrían que aplicar más del 50% de aumento solo considerando desde diciembre de 2023, y ya sabemos que no estábamos en la mejor situación", comentó.
El descontento en el sector educativo viene desde hace tiempo. "La situación el año pasado era grave, pero este año es mucho más grave", señaló. Aseguró que son cada vez más los docentes que renuncian a sus cátedras debido a los bajos salarios, especialmente aquellos con más antigüedad y responsabilidad. "Docentes adjuntos con 15 años de antigüedad, que han concursado por oposición, están percibiendo salarios que no alcanzan para vivir dignamente", dijo Naput, quien destacó que quienes no se actualizan constantemente en sus conocimientos corren el riesgo de perder sus cargos.
La secretaria gremial remarcó la importancia de defender la educación pública, que considera una de las pocas cosas que aún queda intacta junto con la salud pública. En este contexto, citó las palabras de aquellos que salieron a defender la universidad pública, incluso aquellos que votaron al gobierno actual. "Es un trabajo de todos, de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos. Es defender lo que nos pertenece, lo que es de todos: la universidad", enfatizó.
Para organizar las acciones de la semana que viene, Sitradu convocó a una serie de asambleas abiertas. La primera de ellas se llevará a cabo este miércoles a las 17 horas en la Facultad de Ciencias de la Educación. El jueves será el turno de la Facultad de Agronomía y Bioingeniería en Oro Verde, a las 11:30, y el viernes se realizará una asamblea en la Facultad de Trabajo Social, a las 18 horas.
Naput reiteró que los docentes no pueden seguir sosteniendo su labor en condiciones tan precarias. "Para superar los niveles de pobreza, un docente con 10 o 15 años de antigüedad tiene que estar trabajando en múltiples cargos, y aún así, no logra llegar a fin de mes", subrayó.