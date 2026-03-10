El paro judicial tuvo un 90% de adhesión este martes en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El paro judicial en Entre Ríos tuvo alrededor de un 90% de adhesión, según informó la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), tras una nueva jornada de protesta en reclamo de recomposición salarial y otras demandas laborales del sector.
José María Segura, secretario general, brindó detalles sobre los alcances de la protesta y las razones que sostienen este plan de lucha.
“La adhesión sigue sostenida, eso demuestra la voluntad y la determinación de los trabajadores judiciales en el reclamo que llevamos adelante”, expresó a Elonce.
Mencionó que “estamos hablando de niveles de adhesión de 90% o 100%, 80 en distintos sectores del Poder Judicial. Se atienden, por supuesto, las denuncias penales y las denuncias de violencia, pero en general después de eso está todo con medidas de fuerza”.
El principal eje del plan de lucha está centrado en la recomposición salarial pendiente. Segura explicó que los trabajadores judiciales han perdido poder adquisitivo desde 2020, debido a varias medidas que han mantenido los aumentos salariales por debajo de la inflación.
“Lo principal de todo es el deterioro del salario de los trabajadores judiciales. Como contamos desde 2020 para acá, ha venido perdiendo sostenidamente en relación con la Ley de Emergencia del gobierno de Bordet y después con los aumentos que han estado por debajo de la inflación, la falta de pago del título y demás”, dijo Segura.
“Hoy un escribiente que recién ingresa está por debajo de la línea de pobreza, con lo cual eso marca claramente que los sueldos nuestros necesitan una recomposición”, subrayó.
La situación laboral también es un tema central dentro del plan de lucha. Los trabajadores judiciales, dijo Segura, “enfrentan una alta carga de trabajo y un bajo número de personal en relación con la cantidad de tareas a cubrir. Somos 1800 trabajadores en toda la provincia atendiendo 56 o 57 ciudades, son 16 cabeceras de jurisdicción y el resto son Juzgados de Paz, o sea, el nivel de extensión del poder judicial en cuanto a accesibilidad en el territorio tiene estas características, y eso se cubre con muy poco personal, que tiene una altísima exigencia y carga de trabajo y, además, tienen todos una alta capacitación”.
El dirigente de AJER expresó su malestar por la falta de respuestas por parte del Ejecutivo. “Nos llama la atención la falta de respuesta del Ejecutivo. Se está viendo como una falta de sensibilidad a la hora de comprender la situación de los trabajadores. Por supuesto, nosotros entendemos la situación de la provincia, pero estamos hablando de que el sueldo de un trabajador debe poder cubrir sus necesidades básicas. Eso es innegociable”, afirmó Segura.
La modificación de la Caja de Jubilaciones también se incluye en el plan de lucha de los trabajadores judiciales. Según Segura, el gobierno tiene previsto realizar una reforma que afectaría los derechos de los trabajadores jubilados. “El gobernador, en una reunión que nos convocó para informarnos del proyecto, dijo que el pago a los jubilados va a ser no del 82%, sino del 64%. A pesar de que él dice que es 82%, si lo hace sobre el sueldo de bolsillo, en realidad, el 82% no es cierto, sino que es el 64%. Esto solo, más la pérdida de la movilidad, enganchada con el sueldo del trabajador, que corresponde al jubilado, son cosas graves y nos tiene preocupados”, explicó Segura. Elonce.com