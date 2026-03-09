Milei calificó a Irán como "enemigo" y reafirmó su alianza con EE.UU. e Israel

REDACCIÓN ELONCE
El presidente Javier Milei se definió como “el presidente más sionista del mundo” durante una disertación en la Universidad Yeshiva de Nueva York. Allí respaldó la ofensiva contra Irán, reivindicó su programa económico y pronosticó que “vamos a ganar la guerra”.
El mandatario habló ante un auditorio colmado en el Auditorio Lamport, ubicado en el barrio Washington Heights de Manhattan, donde fue ovacionado en distintos momentos de su intervención. Su discurso se produjo en un contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones luego de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.
Durante su intervención, Milei vinculó el posicionamiento argentino frente al conflicto con los atentados terroristas ocurridos en el país en la década de 1990. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, afirmó el jefe de Estado.
Alineamiento internacional y respaldo a Washington y Tel Aviv
El presidente argentino remarcó que su gobierno mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, a quienes definió como socios centrales de la política exterior de su administración. “Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo el mandatario durante su discurso, que se extendió por más de una hora y cuarenta minutos.
Milei insistió en su respaldo a la ofensiva militar liderada por Washington y Tel Aviv contra el régimen iraní y aseguró que el resultado final del conflicto será favorable para ese bloque.
“Vamos a ganar”, expresó el mandatario argentino en referencia a la guerra en Medio Oriente.
Referencias a Donald Trump y al escenario global
En otro tramo de su exposición, Milei también elogió al presidente estadounidense Donald Trump, a quien había visitado recientemente en Miami.
El mandatario argentino hizo referencia al intento de asesinato que sufrió Trump durante la campaña electoral de 2024 en Pensilvania.
“Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: y fue esa bala que no le pegaron a Trump”, afirmó.
Las declaraciones de Milei confirmaron nuevamente su alineamiento político y estratégico con Washington, en un contexto de fuerte tensión geopolítica internacional.
El discurso en la Universidad Yeshiva
La exposición del presidente argentino se realizó en el marco de la “Serie de Grandes Conversaciones”, organizada por la Universidad Yeshiva, una institución académica fundada en 1886 y considerada una de las universidades judías más importantes del mundo.
El mandatario fue presentado por el rabino Ari Berman, rector de la institución, quien destacó el impacto global de las decisiones económicas adoptadas por el gobierno argentino. “Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló Berman al iniciar el evento.
Entre los asistentes se encontraban estudiantes, académicos y miembros de la comunidad judía, quienes siguieron la disertación mediante traducción simultánea.
Una exposición centrada en economía y política
Durante gran parte de su intervención, el presidente argentino se enfocó en explicar su visión económica basada en los principios del liberalismo y la Escuela Austríaca.
Milei adelantó que el contenido de su exposición formará parte de su próximo libro, titulado “La moral como política de Estado”.
En ese marco, citó en reiteradas oportunidades al economista español Jesús Huerta de Soto, una de las principales referencias intelectuales del mandatario.
Defensa del ajuste fiscal y del capitalismo
El presidente defendió el programa económico aplicado por su gobierno y afirmó que las medidas de ajuste fiscal tienen una base moral.
“Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, sostuvo.
También argumentó que su administración tomó decisiones difíciles para reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía.
“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario”, señaló.
Críticas a los impuestos y al socialismo
En otro tramo de su exposición, Milei cuestionó el sistema tributario y reiteró su postura crítica frente al cobro de impuestos.
“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo”, afirmó.
Asimismo, volvió a cuestionar con dureza al socialismo, al que calificó como “probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad”.
En ese contexto, sostuvo que algunas corrientes políticas han impulsado modelos económicos que, según su visión, generaron empobrecimiento y crisis.
Críticas al utilitarismo y reivindicación de Occidente
Durante su discurso, Milei también lanzó críticas contra determinadas corrientes filosóficas y políticas. “No todo vale para ganar un voto. Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, afirmó.
El mandatario también cuestionó el utilitarismo como criterio político. “El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección”, expresó.
En el cierre de su exposición, el presidente argentino llamó a defender los valores de Occidente y reafirmó su visión ideológica basada en la libertad económica.
Reacciones del público y presencia de la comitiva argentina
El discurso del mandatario fue seguido por un auditorio colmado, que lo ovacionó en varios pasajes de la presentación. Entre los asistentes se encontraban estudiantes universitarios y miembros de la comunidad judía que participaron del evento académico.
Uno de ellos fue Matthew Field, un estudiante que asistió al encuentro con la camiseta de la selección argentina. “Me encantan sus discursos, la pasión con la que habla”, expresó el joven al medio argentino La Nación.
Impacto económico de la guerra en Medio Oriente
Antes de su disertación en la universidad, Milei brindó una entrevista radial en la que analizó las consecuencias económicas del conflicto bélico en Medio Oriente.
En ese contexto, se refirió al impacto del aumento del precio internacional del petróleo, que llegó a alcanzar los 120 dólares por barril.
El mandatario sostuvo que ese escenario podría resultar beneficioso para la economía argentina debido al crecimiento de su producción energética.
El petróleo y los términos de intercambio
Según explicó el presidente, la suba del petróleo podría mejorar los términos de intercambio para Argentina. “La Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo”, afirmó en declaraciones a Radio Now.
Milei recordó que el país se está consolidando como exportador neto de energía, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta.
El mandatario consideró además que el conflicto podría tener una duración limitada y que los precios internacionales podrían estabilizarse durante la segunda mitad del año.
Participación en la Argentina Week
Durante su visita a Estados Unidos, el presidente argentino también participará en otras actividades vinculadas a la promoción de inversiones.
Entre ellas se destaca su presencia en la denominada “Argentina Week”, un evento orientado a presentar oportunidades de inversión en el país.
Uno de los sectores que concentrará mayor atención en ese encuentro será el energético, considerado estratégico para el crecimiento económico.
Gala de la comunidad judía en Nueva York
La agenda del mandatario en Nueva York también incluye su participación en la 12° gala anual J100 organizada por el diario The Algemeiner.
El evento busca reconocer a personalidades que, según la organización, influyen positivamente en la vida de la comunidad judía a nivel internacional.
Entre los homenajeados de esta edición se encuentran el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos Boaz Weinstein.
Un evento para recaudar fondos
La gala se realizará durante la noche y tiene como objetivo recaudar fondos para distintas iniciativas vinculadas a la comunidad judía.
El evento incluirá una subasta en vivo y la inauguración de un salón VIP J100.
Según la información publicada por los organizadores, los tickets para participar tenían valores que comenzaban en 3.600 dólares y podían llegar hasta los 500.000 dólares.
Visita al rebe de Lubavitch
Antes de sus actividades públicas en Nueva York, el presidente argentino también realizó una visita privada a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.
Schneerson, conocido como el “rebe de Lubavitch”, es una figura central del movimiento jasídico Jabad Lubavitch, publicó La Nación.
La visita al sitio religioso forma parte de una tradición que Milei ha repetido en varias ocasiones durante sus viajes a la ciudad estadounidense.