El diputado Máximo Kirchner cuestionó el rumbo económico y advirtió por pérdida de empleo

El diputado nacional Máximo Kirchner criticó la situación económica actual y señaló que muchas personas “están perdiendo el laburo y no llegan a fin de mes”. También se refirió a la detención de Cristina Kirchner, al rol del PJ y a las responsabilidades políticas en la crisis.
Máximo Kirchner criticó la situación económica actual al advertir que, según su análisis, las consecuencias del programa económico impactan en la vida cotidiana de la población. El diputado nacional de Unión por la Patria sostuvo que muchas personas “están perdiendo el laburo y que no le alcanzan para llegar a fin de mes”, al referirse al contexto social y económico del país.
En declaraciones radiales, el legislador analizó el escenario político y económico actual y vinculó ese panorama con el proceso judicial que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, sostuvo que su situación judicial “explica lo que pasa en la actualidad”.
El dirigente peronista planteó que la figura de la ex mandataria continúa teniendo peso político en el país y afirmó que esa centralidad quedó reflejada en las críticas que recibió desde el oficialismo nacional.
La detención de Cristina Kirchner y el escenario político
Durante la entrevista, Máximo Kirchner afirmó que existe una “realidad ineludible” respecto del rol político de Cristina Fernández de Kirchner. Según expresó, su relevancia en la escena pública se evidencia incluso en el hecho de que el presidente Javier Milei la haya mencionado en su discurso del 1 de marzo.
“Hay una realidad ineludible, vinculada al peso político que tiene Cristina. Por algo el presidente Milei fue el 1 de marzo en contra de una persona que hace 90 días no aparece porque está presa”, sostuvo.
En ese marco, el diputado cuestionó las condiciones de detención de la ex mandataria y señaló que, pese a su situación judicial, continúa participando en conversaciones políticas. “Es una persona que se junta a charlar de su país con gente, aun estando privada de su libertad, secuestrada por el Poder Judicial”, expresó.
Además, aseguró que se han restringido sus visitas de forma “salvaje”, algo que —según afirmó— no ocurre en otros casos de detención domiciliaria.
La interna política dentro del peronismo
El legislador también se refirió a la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y relativizó las versiones sobre tensiones dentro del espacio político. “Acá nadie le pone palos en la rueda a nadie”, afirmó, al señalar que dentro del Partido Justicialista existe voluntad de discutir ideas y construir propuestas políticas.
Kirchner comparó esa supuesta disputa con la que, durante el gobierno anterior, se mencionaba entre el ex presidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Escuchamos que Alberto era una víctima de Cristina y la que está presa es ella”, sostuvo.
Según su análisis, el debate dentro del peronismo debe centrarse en la construcción de propuestas políticas que respondan a la situación social y económica del país.
El triunfo de Milei y el desencanto social
En otro tramo de la entrevista, Máximo Kirchner analizó el triunfo electoral de Javier Milei y lo vinculó con el cansancio de una parte de la sociedad frente a promesas políticas incumplidas. “El hecho de que alguien agarre una motosierra y empiece a decir las cosas que dice es porque la sociedad se cansó de que le explicaran que no se podía hacer nada”, afirmó.
El dirigente sostuvo que el discurso disruptivo del actual presidente logró captar el malestar social frente a una dirigencia política que, según su visión, no logró cumplir con las expectativas generadas en campañas electorales. “Si vos le prometés a la gente que vas a dar todas las peleas y no das ninguna, pasa esto”, analizó.
No obstante, también señaló que el Frente de Todos actuó “de manera correcta” durante su gestión, aunque reconoció que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.
Críticas al programa económico del Gobierno
El diputado nacional también cuestionó el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese sentido, sostuvo que las consecuencias del plan económico afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Las víctimas son las personas que están perdiendo el laburo y que no le alcanzan para llegar a fin de mes”, afirmó.
Kirchner agregó que la situación también impacta en las expectativas de acceso a la vivienda. “Hay gente que tampoco tiene perspectiva de tener un pedazo de tierra para poder construir un techo”, señaló.
El rol del kirchnerismo en el desarrollo de las PyMES
Durante la entrevista, el legislador también defendió el rol que, según su visión, tuvo el kirchnerismo en el impulso al desarrollo productivo del país.
En particular, destacó las políticas destinadas a promover la creación de pequeñas y medianas empresas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. “Fuimos un proyecto político que, mientras gobernó, creó y generó una gran cantidad de PyMES”, afirmó.
En ese contexto, recordó la figura de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, y mencionó los conflictos políticos que mantuvo durante su etapa como gobernador de Santa Cruz en defensa de los intereses provinciales. “Siendo gobernador tuvo fuertes cruces con el Poder Ejecutivo nacional de turno por la defensa de los hielos continentales y la territorialidad argentina”, señaló en declaraciones radiales.
Debate sobre federalismo y el rol de las provincias
Máximo Kirchner también se refirió al debate sobre el federalismo y cuestionó algunas posturas dentro de la política nacional. Según expresó, en la Argentina muchas veces el discurso sobre el federalismo encubre una lógica de provincialismo que, en su opinión, favorece estrategias políticas de determinados sectores.
“Los que hablan de federalismo buscan provincialismo como estrategia de la derecha”, sostuvo. En ese marco, mencionó la negociación que algunos gobernadores habrían mantenido con el ministro del Interior, Diego Santilli, en relación con el apoyo a la reforma laboral.
Para Kirchner, ese tipo de acuerdos terminan debilitando la construcción de un proyecto nacional que contemple los intereses de todo el país.
Duras críticas a Mauricio Macri
En el tramo final de la entrevista, el diputado nacional apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien responsabilizó por la situación económica que atraviesa la Argentina. Kirchner lo calificó como “el responsable excluyente de la situación económica actual” y cuestionó su comportamiento público, según publicó NA.
En ese sentido, mencionó un video difundido recientemente en redes sociales en el que se observa al ex mandatario participando de una celebración familiar. “Solo baila así alguien que hizo tan mal las cosas en su país y goza de la impunidad que provee la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
Además, cuestionó la propuesta de impulsar Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino y aseguró que el objetivo del ex presidente sería adquirir el control del club Boca Juniors. “El fin de él en la destrucción es quedarse con lo que le sirve”, expresó.
Finalmente, sostuvo que las decisiones adoptadas durante la gestión de Macri dejaron al país “endeudado” y con obras estratégicas inconclusas, como el gasoducto.