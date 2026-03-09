Realizan reparación en cañería de la red de agua y advierten por baja presión en la zona oeste

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Trabajos en la red de agua potable

9 de Marzo de 2026
Reparación de cañería.
Reparación de cañería. Foto: (MP)

Personal municipal ejecuta trabajos de reparación en una cañería distribuidora de agua en la zona de calle Santos Vega. Debido a la intervención, podrían registrarse episodios de baja presión en varios barrios abastecidos desde el centro de distribución Ejército.

Reparan cañería de agua. La reparación en la red de agua potable en calle Santos Vega se realizaba durante la tarde de este lunes en la ciudad de Paraná, donde personal municipal intervino para solucionar una falla en una cañería distribuidora ubicada en inmediaciones del barrio El Sol.

 

Según se informó, las tareas se concentraron en ese sector de la capital entrerriana con el objetivo de restablecer el funcionamiento normal del sistema de abastecimiento. El operativo incluyó la intervención de cuadrillas especializadas que trabajaban en la reparación del conducto afectado.

 

Como consecuencia de los trabajos, podrían registrarse episodios de baja presión en distintos sectores de la ciudad que reciben el suministro mediante el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.

Barrios que podrían verse afectados

 

De acuerdo con la información oficial, el área que podría experimentar disminución en la presión del servicio incluye a los barrios Mercantil, Anacleto Medina, San Agustín, Puerto Viejo y Bajada Grande.

 

Las tareas de reparación se extenderían durante las próximas horas, mientras los equipos municipales avanzaban en la solución del inconveniente en la red de distribución.

 

Ante esta situación, desde el área correspondiente recomendaron a los vecinos de esos sectores adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios.

 

Recomendaciones para los usuarios

 

Las autoridades del Municipio, indicaron que los tanques de reserva domiciliarios permiten garantizar el abastecimiento para las actividades esenciales del hogar mientras se desarrollan los trabajos en la red.

 

Por ese motivo, solicitaron a los usuarios que realicen un uso racional del agua disponible hasta que finalicen las tareas de reparación y el sistema recupere su funcionamiento habitual.

 

Este tipo de intervenciones forman parte de las labores de mantenimiento y reparación que se realizan en distintos puntos de la red de agua potable para asegurar la continuidad del servicio en la ciudad.

Temas:

Cañería municipio agua potable
