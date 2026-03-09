San Gustavo celebra su 137º aniversario: festival, jineteada, campeones nacionales, gastronomía y shows

REDACCIÓN ELONCE
San Gustavo se prepara para una gran jornada con jineteadas, música en vivo y gastronomía en el marco del 137º aniversario de la localidad entrerriana, que se celebrará el sábado 14 de marzo. Elonce estuvo presente en la presentación oficial y dialogó con las autoridades.
La localidad de San Gustavo, departamento La Paz, se prepara para vivir una jornada especial con la celebración del 137º aniversario, un evento que convoca cada año a vecinos y visitantes de toda la región. La fiesta se desarrollará el sábado 14 de marzo en el Polideportivo Municipal y contará con actividades culturales, destrezas criollas y un festival musical con artistas destacados.
La presentación oficial del evento se realizó con la participación de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron la importancia de acompañar las celebraciones culturales de las comunidades entrerrianas. En ese marco, la secretaria de Comunicación de la provincia, Natalia del Prado, subrayó el compromiso del gobierno con este tipo de iniciativas.
“En esta oportunidad, vamos a presentar lo que van a ser los festejos en conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad, una fecha que no es solamente una más en el calendario, sino también una oportunidad para poder conocer su historia, su identidad y celebrar la vida de la comunidad”, expresó a Elonce.
Una fiesta con tradición y destrezas criollas
El intendente de la localidad, César Simino, destacó que el cumpleaños del pueblo es uno de los eventos más esperados por la comunidad y por las localidades cercanas.
“Aprovecho también para agradecer a Natalia y al gobierno de la provincia por el espacio que nos brindan en esta oportunidad tan importante para nosotros, para San Gustavo, de poder traer estos músicos y promocionar nuestro evento, nuestra fiesta, que es muy esperada en nuestra zona”, manifestó.
La jornada comenzará a las 10 con el acto protocolar y continuará desde el mediodía con destrezas criollas y jineteadas que convocan a jinetes de distintos puntos del país. Entre los participantes se encuentran reconocidos competidores de la tradicional fiesta de Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María como Ramón Córdoba, Joaquín Criollo y el actual subcampeón Ulises Daporta.
Música en vivo y una cartelera destacada
La celebración tendrá también un festival musical con artistas regionales y nacionales que subirán al escenario durante la noche. Entre ellos se presentarán Ariel El Entrerriano, Los Palmae, Rumba Chamamecera, Pasión Campera, El Vikingo Correa, Los del Solar y Coti Hernández, según detalló Cynthia Pérez, Directora de Cultura de la localidad.
Además, el público podrá disfrutar de un amplio patio gastronómico con comidas típicas.
Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Simplepass y en distintos puntos de venta de la ciudad de La Paz.