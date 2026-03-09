 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

San Gustavo celebra su 137º aniversario: festival, jineteada, campeones nacionales, gastronomía y shows

San Gustavo se prepara para una gran jornada con jineteadas, música en vivo y gastronomía en el marco del 137º aniversario de la localidad entrerriana, que se celebrará el sábado 14 de marzo. Elonce estuvo presente en la presentación oficial y dialogó con las autoridades.

9 de Marzo de 2026
Ariel El Entrerriano y su conjunto estuvieron presentes en el lanzamiento.
Ariel El Entrerriano y su conjunto estuvieron presentes en el lanzamiento. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

San Gustavo se prepara para una gran jornada con jineteadas, música en vivo y gastronomía en el marco del 137º aniversario de la localidad entrerriana, que se celebrará el sábado 14 de marzo. Elonce estuvo presente en la presentación oficial y dialogó con las autoridades.

La localidad de San Gustavo, departamento La Paz, se prepara para vivir una jornada especial con la celebración del 137º aniversario, un evento que convoca cada año a vecinos y visitantes de toda la región. La fiesta se desarrollará el sábado 14 de marzo en el Polideportivo Municipal y contará con actividades culturales, destrezas criollas y un festival musical con artistas destacados.

La presentación oficial del evento se realizó con la participación de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron la importancia de acompañar las celebraciones culturales de las comunidades entrerrianas. En ese marco, la secretaria de Comunicación de la provincia, Natalia del Prado, subrayó el compromiso del gobierno con este tipo de iniciativas.

“En esta oportunidad, vamos a presentar lo que van a ser los festejos en conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad, una fecha que no es solamente una más en el calendario, sino también una oportunidad para poder conocer su historia, su identidad y celebrar la vida de la comunidad”, expresó a Elonce.

 

Una fiesta con tradición y destrezas criollas

El intendente de la localidad, César Simino, destacó que el cumpleaños del pueblo es uno de los eventos más esperados por la comunidad y por las localidades cercanas.

“Aprovecho también para agradecer a Natalia y al gobierno de la provincia por el espacio que nos brindan en esta oportunidad tan importante para nosotros, para San Gustavo, de poder traer estos músicos y promocionar nuestro evento, nuestra fiesta, que es muy esperada en nuestra zona”, manifestó.

La jornada comenzará a las 10 con el acto protocolar y continuará desde el mediodía con destrezas criollas y jineteadas que convocan a jinetes de distintos puntos del país. Entre los participantes se encuentran reconocidos competidores de la tradicional fiesta de Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María como Ramón Córdoba, Joaquín Criollo y el actual subcampeón Ulises Daporta.

 

Música en vivo y una cartelera destacada

La celebración tendrá también un festival musical con artistas regionales y nacionales que subirán al escenario durante la noche. Entre ellos se presentarán Ariel El Entrerriano, Los Palmae, Rumba Chamamecera, Pasión Campera, El Vikingo Correa, Los del Solar y Coti Hernández, según detalló Cynthia Pérez, Directora de Cultura de la localidad.

San Gustavo celebrará su 137º aniversario este sábado en el polideportivo municipal

Además, el público podrá disfrutar de un amplio patio gastronómico con comidas típicas.

 

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Simplepass y en distintos puntos de venta de la ciudad de La Paz.

Temas:

San Gustavo jineteada música en vivo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso