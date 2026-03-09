En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 9 de marzo. Según precisó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país y el aviso alcanza a 12 provincias del territorio nacional. Este nivel de advertencia advierte que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en un sector de la provincia de Buenos Aires (que se extiende desde Bahía Blanca y Coronel Dorrego hasta Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino y Monte Hermoso). Además, abarca al este de Río Negro, el norte de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Santiago del Estero, Tucumán, el centro y este de Salta y Jujuy. En estas zonas, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo con el parte meteorológico las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas, estos fenómenos podrán estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias para el sur y el este de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas zonas, el organismo indicó que el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse en forma local.

