Tras la lluvia, anticipan una semana más estable y con temperaturas en ascenso

La primera semana de marzo estuvo marcada por una importante actividad de precipitaciones en distintos sectores del país, especialmente en la franja centro-oeste de Argentina, donde se registraron los principales desarrollos de tormentas. En tanto, regiones del Litoral y del norte argentino también recibieron aportes de agua, aunque de manera más irregular.

Sin embargo, el escenario meteorológico comienza a cambiar durante la segunda semana del mes. Entre el lunes 9 y el domingo 15 de marzo se prevé una disminución considerable de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con lluvias más aisladas y concentradas en zonas puntuales.

En Paraná, este lunes se espera una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo permanecerá mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias, mientras que la temperatura se ubicará entre los 17°C de mínima y 25°C de máxima.

A partir del martes, el tiempo se presentará más estable y con un ascenso térmico. Para esa jornada se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 19°C de mínima y 29°C de máxima.

El miércoles continuarán las condiciones agradables, con registros térmicos similares, que se ubicarán entre 18°C y 29°C. Hacia el jueves, el calor comenzará a intensificarse levemente, con mínimas cercanas a los 20°C y máximas que podrían alcanzar los 31°C.

Para el viernes, en tanto, el aumento de temperatura será más notorio en la capital entrerriana, con una máxima de 32°C y mínima de 21°C, en una jornada que se presentaría mayormente despejada.

Finalmente, el sábado se anticipa una jornada estable y cálida, con temperaturas que rondarán entre 19°C y 31°C, consolidando una tendencia de tiempo mayormente soleado hacia el final de la semana.