A revisar las boletas del Quini 6: las localidades de Entre Ríos con premios millonarios

El último sorteo del Quini 6 volvió a dejar buenas noticias para apostadores entrerrianos. En la modalidad Siempre Sale hubo 35 ganadores en todo el país que acertaron cinco números y cada uno cobrará $11.096.539,46. De ese total, tres boletas fueron jugadas en distintas localidades de Entre Ríos, confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce.

Los números que salieron en esta modalidad fueron 25-36-28-19-14-16, combinación que permitió que decenas de apostadores en el país se quedaran con premios millonarios.

Las localidades entrerrianas con premios

De los 35 ganadores registrados en todo el país, tres corresponden a Entre Ríos. Según informó el IAFAS, las boletas premiadas fueron jugadas en Paraná, Federal y Colón. Cada uno de los ganadores recibirá $11.096.539,46, lo que representa uno de los premios más destacados de la jornada para apostadores de la provincia.

Pozos millonarios quedaron vacantes

En las otras modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que los principales pozos millonarios quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo.

En el Tradicional, los números que salieron fueron 13-10-37-21-06-00. Ningún apostador acertó la totalidad de los números, por lo que el pozo quedó vacante y acumula $780.000.000 para el próximo sorteo.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 27-18-34-06-04-01. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el pozo también se acumula, alcanzando $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 33-29-43-05-27-37. No hubo apostadores que lograran acertar todos los números, por lo que el próximo sorteo contará con un pozo estimado de $1.341.431.701.

En tanto, en el Pozo Extra hubo 630 ganadores, quienes recibirán $246.031,75 cada uno. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que para el próximo sorteo del Quini 6 habrá en juego un total de 3.800 millones de pesos.