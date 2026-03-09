Apareció el hombre que era buscado en Paraná y regresó a Salta por sus propios medios

Eduardo Cardozo, de 61 años, quien era buscado tras ausentarse de su casa en Salta y podría haber viajado hacia Paraná, regresó a su domicilio por sus propios medios. Sus familiares confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.
El hombre que era buscado en Paraná y otras ciudades del país fue localizado y regresó a su hogar en la provincia de Salta. Se trata de Eduardo Cardozo, de 61 años, conocido como “Pepe”, quien volvió a su casa por sus propios medios luego de varios días de búsqueda. La noticia fue confirmada a Elonce por familiares del hombre, quienes señalaron que se encuentra bien de salud y agradecieron la difusión del caso.
“Gracias a todos por sus oraciones, por su aliento, por su ayuda, por tender una mano, por compartir la búsqueda”, expresaron allegados al confirmar la aparición. También manifestaron su reconocimiento a quienes colaboraron con la difusión del caso. “De parte de toda la familia y mía, no tenemos más que palabras de agradecimiento. A mi familia, mis compañeros, a los medios, a la sociedad que se hizo eco en Salta, Paraná y cada rincón del país, muchas gracias”, señalaron.
Eduardo Cardozo había sido reportado como desaparecido luego de ausentarse el martes 3 de marzo de su vivienda ubicada en el barrio El Huaico, en la ciudad de Salta. A partir de ese momento se inició una búsqueda que incluyó la difusión de su imagen y datos en distintas provincias.
Según la información que había sido recabada durante los primeros días de la investigación, el hombre habría comprado un pasaje hacia San Miguel de Tucumán durante la tarde de ese mismo día. La hipótesis indicaba que desde esa ciudad podría haber intentado continuar su viaje hacia la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con los datos que manejaban los familiares, Cardozo podría haber llegado a Tucumán durante la noche del mismo día en que se ausentó de su hogar. Sin embargo, no existían confirmaciones oficiales sobre su arribo ni sobre un posible viaje posterior hacia Paraná u otra ciudad entrerriana.
Las autoridades tampoco descartaban que, una vez en Tucumán, hubiera intentado adquirir otro pasaje para continuar su recorrido hacia Entre Ríos.
La preocupación de la familia estaba vinculada también a la condición de salud del hombre. Según habían indicado sus allegados, Cardozo padece esquizofrenia, situación que aumentaba la inquietud por su posible desorientación durante el viaje.
Finalmente, tras varios días de incertidumbre, el hombre regresó a su domicilio en Salta, lo que llevó tranquilidad a sus familiares y permitió dar por finalizada la búsqueda.