Agencia de Paraná vendió premio del Quini 6: "No es un cliente fijo, sino alguien que pasó y jugó"

El último sorteo del Quini 6 volvió a dejar buenas noticias para apostadores entrerrianos. En la modalidad Siempre Sale hubo 35 ganadores en todo el país que acertaron cinco números y cada uno cobrará $11.096.539,46. De ese total, tres boletas fueron jugadas en distintas localidades de Entre Ríos, confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce.

Los números que salieron en esta modalidad fueron 25-36-28-19-14-16, combinación que permitió que decenas de apostadores en el país se quedaran con premios millonarios.

Gerónimo Pino, dueño de la agencia donde se vendió un boleto ganador, expresó su sorpresa y alegría al conocer la noticia. "Cuando me avisaron que había salido un premio importante, no lo podía creer", afirmó a Elonce y contó que en su agencia se venden boletos a diario, pero nunca imaginó que le tocaría un premio tan grande. "Este tipo de noticias siempre nos alegran, pero cuando es un premio de esta magnitud, la emoción se multiplica".

Aunque aún no hay detalles sobre los ganadores, Pino comentó que, en general, sus clientes son muy asiduos a jugar en la agencia. "Tengo muchos jugadores frecuentes, pero nunca imaginé que alguien de aquí se llevaría semejante cantidad. Muchos vinieron a controlar la boleta. Es una zona muy transitada porque hay muchas oficinas públicas", señaló el dueño de la agencia, ubicada en Santa Fe y Alameda de la Federación.

Indicó que "es una gran satisfacción ver cómo la suerte llega a la zona. Es un incentivo para seguir trabajando con la misma pasión. Una vez notificado el premio uno controla lo que tiene en cartera fija. Controlé y no hay ninguno en cartera fija, así que es alguien que pasó, jugó y se llevó la boleta".

Y culminó: "Es muy satisfactorio que un cliente venga a jugar y encima gane".