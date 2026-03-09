Régimen Penal Juvenil: juez advierte que bajar la edad de punibilidad "no reducirá el delito"

El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una legislación que introduce cambios en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Argentina. La norma fue oficializada mediante el decreto 138/2026, publicado durante la madrugada de este lunes en el Boletín Oficial, luego de haber sido aprobada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

La ley 27.801 fue sancionada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Entre los cambios centrales se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de la incorporación de un esquema de sanciones diferenciado según la edad y las circunstancias del hecho.

Tras la promulgación del Régimen Penal Juvenil, comenzaron a conocerse distintas miradas desde el ámbito judicial. El juez penal de Menores de Entre Ríos, Pablo Barbirotto, explicó que se trata de una discusión que lleva décadas en la agenda legislativa.

“Es una ley que desde hace muchísimo tiempo se tendría que haber sancionado. Desde el regreso a la democracia hubo numerosos intentos de modificación, pero siempre se frustraban porque la única discusión era si se bajaba o no la edad de punibilidad”, expresó.

El debate sobre la edad de responsabilidad penal

El magistrado explicó que durante años el sistema penal juvenil quedó desactualizado respecto de estándares internacionales y que el debate político se concentró únicamente en la edad mínima para aplicar sanciones.

“Durante todo este tiempo la dirigencia política no se ponía de acuerdo en ese punto y, mientras tanto, no se adecuaba la legislación nacional a estándares internacionales”, sostuvo Barbirotto.

En ese sentido, señaló que el sistema anterior tenía problemas desde el punto de vista jurídico. “Teníamos un sistema que permitía aplicarle a una persona menor de edad las mismas penas que a un adulto y con menos derechos y garantías”, afirmó.

Régimen Penal Juvenil.

El juez explicó que la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil suele estar vinculada a la seguridad pública, aunque los datos muestran que la participación de adolescentes en delitos graves es reducida.

“Estamos hablando de que el universo de adolescentes que cometen delitos graves por debajo de los 18 años no supera aproximadamente el 2% de todos los delitos que ocurren”, indicó.

Qué impacto podría tener en el delito

Barbirotto advirtió que la implementación de la nueva legislación no necesariamente implicará una disminución inmediata de la criminalidad.

“La sociedad no debe imaginar que bajar la edad de punibilidad va a reducir el delito o generar mayor seguridad, porque el 98% restante de los delitos son cometidos por adultos”, explicó.

No obstante, consideró que la decisión también puede interpretarse como una política orientada a brindar respuestas a las víctimas. “El Estado puede entender que, más allá del número de casos, corresponde dar una respuesta cuando un adolescente comete un delito grave”, señaló.

Los desafíos para aplicarlo en las provincias

Uno de los principales interrogantes tras la promulgación del Régimen Penal Juvenil está relacionado con la infraestructura necesaria para su aplicación. Según el magistrado, actualmente las provincias no cuentan con espacios adecuados para alojar a adolescentes que deban permanecer privados de libertad.

“Hoy no existen lugares preparados para la detención de personas de 14 o 15 años. No pueden estar en unidades penales comunes junto a adultos”, explicó Barbirotto.

La ley establece un plazo inicial de 180 días para que las jurisdicciones adapten su sistema institucional, aunque el juez consideró que ese tiempo podría resultar insuficiente.

“Esto no se resuelve de un día para otro porque implica infraestructura, presupuesto y planificación. Las provincias van a tener que trabajar en la creación de lugares específicos para alojar a adolescentes”, concluyó.