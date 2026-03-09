Milei inicia una semana de actividades entre EEUU y Chile con agenda política y económica

El presidente Javier Milei inicia una semana de actividades entre Estados Unidos y Chile que incluirá la inauguración de Argentina Week 2026 en Nueva York y su participación en la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

La agenda internacional del mandatario comenzará este lunes con una disertación en Yeshiva University, una institución de educación superior judía fundada en 1886 y considerada una de las más importantes del mundo. También participará en la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner en Nueva York. Se trata de un evento benéfico que reconoce a figuras influyentes de la comunidad judía y a quienes promueven el apoyo a Israel.

El martes, el presidente argentino mantendrá una reunión con el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon. Luego encabezará la inauguración de Argentina Week 2026, un encuentro orientado a promover inversiones económicas y financieras en el país, publicó Noticias Argentinas.

El evento busca fortalecer los vínculos entre la Argentina y los principales bancos de inversión de Wall Street, además de presentar oportunidades de inversión ante actores del sector financiero internacional.

Viaje a Chile para la asunción de Kast

Tras su participación en las actividades en Estados Unidos, Milei viajará a Santiago de Chile acompañado por integrantes de su gabinete. El mandatario tiene previsto arribar al país vecino antes de la medianoche del martes.

El miércoles 11 asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo chileno José Antonio Kast, que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.

La visita del presidente argentino apunta a consolidar la relación política con el nuevo gobierno chileno.

Previo a la asunción presidencial, ambos líderes habían manifestado la intención de trabajar en una agenda conjunta vinculada a temas como seguridad, migración y reactivación económica.

Regreso a Argentina y actividades oficiales

El jueves 12 Milei regresará a la Argentina y retomará su agenda en Casa Rosada. Durante esa jornada podría mantener reuniones con integrantes de su gabinete para analizar las próximas acciones del gobierno.

Para el viernes, el presidente tiene previsto participar en la jornada de cierre de Expoagro 2026, la exposición agroindustrial a cielo abierto que celebra su vigésimo aniversario y reúne a empresas y productores del sector.