La brecha digital de género: desafíos y riesgos en el mundo tecnológico, según especialista

La especialista indicó que más del 60% de las mujeres ha sido víctima del mal uso de la IA.

La expansión de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial abrió nuevas oportunidades, pero también expuso desigualdades que ya existían en la vida cotidiana. Así lo explicó la periodista y doctoranda en Comunicación y Género Silvina Molina, quien reflexionó sobre cómo las brechas de género también se manifiestan en el ámbito tecnológico.

Al referirse a este fenómeno, Molina sostuvo que las desigualdades presentes en la sociedad se replican en el universo digital. “Las brechas online son las mismas que tenemos en el mundo offline”, señaló.

La especialista explicó que las representaciones, los discursos y los sesgos que históricamente se observaron en los medios y en la vida social también se trasladan a las plataformas tecnológicas. “Esto que venimos hablando hace tantos años de las desigualdades, de las brechas que existen en cuanto a representaciones, a las maneras de nombrar, de mostrar en imágenes a mujeres y a varones, ahora lo estamos viendo en el mundo digital”, afirmó.

Inteligencia artificial y sesgos de género

Uno de los aspectos que más preocupa a especialistas y organismos internacionales es el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial, que muchas veces reproducen estereotipos o discriminaciones presentes en los datos con los que fueron entrenadas.

En ese sentido, Molina explicó que los sistemas digitales reflejan las decisiones y visiones de quienes los desarrollan. “Está pasando porque hay personas, bigtechs, grandes empresas, que son las que cargan con datos de todo lo que consumimos en las distintas plataformas digitales”, indicó.

La periodista indicó que el problema no está únicamente en el acceso a la tecnología, sino también en el contenido que circula dentro de esas plataformas. “Hay un consumo que es muy parejo entre hombres y mujeres. El tema es el contenido discriminador que vemos ahí”, explicó.

Además, remarcó que numerosos estudios recientes detectan discursos discriminatorios o invisibilización de las mujeres en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Grok.

Violencia digital y nuevos riesgos

Otro de los puntos críticos es el crecimiento de la violencia de género en el entorno digital, que incluye desde acoso en redes sociales hasta manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Molina advirtió que estas tecnologías también están siendo utilizadas para generar ataques o contenidos falsos que afectan principalmente a mujeres. “Esas plataformas digitales y las distintas herramientas de inteligencia artificial se están utilizando para violentar a las mujeres”, sostuvo.

En ese contexto, investigaciones recientes muestran cifras preocupantes sobre el impacto de este fenómeno. “Se encontró que más del 60% había sido víctima del mal uso de la inteligencia artificial o de las redes sociales”, explicó al referirse a un informe de la organización DataGénero.

La especialista agregó que estas situaciones generan autocensura y silenciamiento en el debate público digital. “Cuando te atacan sistemáticamente a través de las redes sociales, muestran imágenes falsas, te ponen un cuerpo desnudo o te roban la identidad, te silenciás, te autocensurás, nadie quiere participar de un espacio violento”, afirmó.

Educación y apropiación tecnológica como respuesta

Frente a este escenario, Molina destacó que no se trata de leyes y penas, sino que uno de los caminos posibles es fortalecer la educación digital y promover una mirada crítica sobre el uso de la tecnología.

“Vivimos con niñas, niños, adolescentes que obviamente están educados a través de la tecnología. Es una batalla perdida. El tema es cómo hacemos para incorporar esas herramientas digitales a la educación y cómo hacemos para que los más jóvenes tengan una mirada crítica y poder de análisis”, señaló.

En ese contexto, la especialista también se refirió a los debates internacionales sobre la regulación de la inteligencia artificial y los compromisos asumidos por distintos países. “En febrero se realizó el encuentro de inteligencia artificial más importante del mundo en Nueva Delhi. Allí se firmó un compromiso que tenía que ver, precisamente, con que las empresas que desarrollan inteligencia artificial adviertan cuando se trata de deepfakes o noticias falsas, que no discriminen y que, por supuesto, no violen los derechos de niñas y niños, como comentábamos antes”.

Brecha de género, una desigualdad que persiste-ELONCE-09/03/2026

“Hay países que firmaron ese compromiso, como Brasil o Chile, que están haciendo un trabajo interesante en relación con todo esto que estamos hablando. Pero Argentina, por ejemplo, no firmó ese acuerdo. Entonces, es difícil que en general los gobiernos se comprometan con este tipo de iniciativas”, señaló.

También resaltó la importancia de que la sociedad se apropie de las herramientas tecnológicas y las utilice para generar soluciones frente a la violencia digital. Como ejemplo mencionó el trabajo de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsó iniciativas para combatir la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. “Generó su propia inteligencia artificial para acompañar mujeres”.

“Ese me parece un ejemplo, entre muchos otros, que están apareciendo en América Latina. Son iniciativas interesantes, en español, generadas por las propias personas afectadas, ya sea porque fueron víctimas o porque son mujeres que desde hace muchos años desarrollan software, cargan datos y tienen una gran experticia tecnológica, pero que muchas veces no encuentran el espacio para desarrollar esas herramientas”, agregó.

Finalmente, Molina remarcó que el debate público es clave para avanzar en soluciones. “Cuando más se habla de un tema y se habla correctamente, se va generando una conciencia en la gente”, concluyó.