Un femicidio cada 33 horas: se registraron 262 víctimas por violencia de género en 2025

Un nuevo informe sobre femicidios en Argentina vuelve a encender el debate público sobre la violencia de género. El relevamiento del Observatorio «Adriana Marisel Zambrano», coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, registró 262 muertes por violencia de género durante 2025.

El estudio detalla que, del total de víctimas, 238 corresponden a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Además, se registraron tres trans-travesticidios y un lesbicidio, cifras que reflejan la diversidad de identidades afectadas.

El informe también contabilizó 20 varones —adultos y niños— asesinados en episodios vinculados, generalmente como represalia contra la mujer o por intentar intervenir durante el ataque.

Un femicidio cada 33 horas

Los datos del relevamiento permiten dimensionar la frecuencia de los femicidios en Argentina. Según el informe, durante 2025 se produjo un asesinato por violencia machista cada 33 horas.

La estadística muestra además que la mayoría de los casos ocurre en ámbitos privados. El documento señala que el 58% de los crímenes sucedió en la vivienda de la víctima o en el hogar que compartía con el agresor.

Violencia en el círculo íntimo

El informe también evidencia que, en la mayoría de los femicidios en Argentina, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima. Según el relevamiento, el 83,5% de las mujeres asesinadas conocía a su atacante.

En más de la mitad de los casos, los responsables eran parejas o ex parejas. Este patrón se repite en gran parte de los registros de violencia de género y muestra la persistencia de agresiones en relaciones afectivas o familiares.