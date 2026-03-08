Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y cuál es su origen histórico

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo como una jornada que recuerda más de un siglo de luchas por la igualdad de derechos, la equidad de género y el reconocimiento de demandas históricas de millones de mujeres en todo el mundo. La fecha se convirtió en un momento de memoria, reivindicación y debate sobre los desafíos que aún persisten.

La conmemoración surgió a partir de las movilizaciones de mujeres trabajadoras que, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, reclamaron mejores condiciones laborales, igualdad salarial y acceso a derechos políticos y sociales, publicó Infobae.

Actualmente, el 8 de marzo se transformó en una jornada de alcance global en la que se realizan marchas, paros, actos institucionales y actividades de concientización en decenas de países. Los reclamos incluyen la igualdad salarial, condiciones laborales dignas, acceso a la justicia y políticas para prevenir la violencia de género.

El origen histórico de la fecha

El origen del 8 de marzo está vinculado a las luchas de mujeres trabajadoras en el ámbito industrial. Uno de los antecedentes más mencionados ocurrió en 1875, cuando obreras textiles de Nueva York realizaron una protesta para exigir mejores salarios y la reducción de la jornada laboral. La manifestación fue reprimida y dejó un saldo de 120 trabajadoras fallecidas, lo que marcó un antecedente en la organización de las mujeres dentro del movimiento obrero.

La historia detrás del Día Internacional de la Mujer

Otro hecho recordado ocurrió en 1908, cuando un incendio en una fábrica textil de Nueva York provocó la muerte de más de 130 trabajadoras que se encontraban dentro del establecimiento en medio de una protesta laboral.

A estos hechos se sumó en 1911 el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, también en Nueva York, que provocó la muerte de 149 personas, en su mayoría mujeres. Las puertas del edificio estaban cerradas con llave, lo que impidió que muchas trabajadoras pudieran escapar.

Estos episodios generaron cambios en la legislación laboral estadounidense y contribuyeron al fortalecimiento de los sindicatos y de las organizaciones que defendían los derechos de las trabajadoras.

La institucionalización del 8 de marzo

Durante las primeras décadas del siglo XX, las movilizaciones de mujeres continuaron en distintos países con consignas vinculadas a la justicia social y al reconocimiento de derechos. Una de las más conocidas fue “Pan y Rosas”, que sintetizaba la demanda de salarios justos y una vida digna.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, se propuso establecer una jornada anual de lucha por los derechos de las mujeres. La iniciativa fue presentada por la activista alemana Clara Zetkin.

Al año siguiente, el 19 de marzo de 1911, se realizaron movilizaciones en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza en las que participaron cientos de miles de mujeres que reclamaban el derecho al voto, condiciones laborales dignas y el fin de la discriminación.

Otro acontecimiento clave ocurrió en 1917, cuando trabajadoras textiles iniciaron una huelga en Petrogrado, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La protesta contribuyó a desencadenar la abdicación del zar en Rusia y derivó en la concesión del voto femenino.

La fecha de aquella protesta correspondía al 23 de febrero del calendario juliano, equivalente al 8 de marzo del calendario gregoriano, lo que consolidó ese día como referencia internacional.

Reconocimiento internacional y actualidad

El reconocimiento oficial del Día Internacional de la Mujer llegó en 1975, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó la fecha en el marco de la denominada Década de la Mujer.

Dos años después, en 1977, la ONU invitó a los Estados miembros a adoptar oficialmente la conmemoración y promover la participación plena de las mujeres en la vida social, económica y política.

En Argentina, la jornada cobró mayor visibilidad desde 2015 con el surgimiento del movimiento “Ni Una Menos”, que impulsó movilizaciones masivas contra la violencia de género y los femicidios.

Acciones como el Paro Internacional de Mujeres realizado en 2017 y replicado en decenas de países consolidaron el 8 de marzo como una jornada de movilización global.

El lema de la ONU para 2026

Para 2026, la Organización de las Naciones Unidas definió el lema “Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls” (“Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”).

La consigna busca promover la eliminación de barreras legales y sociales que dificultan el acceso pleno de mujeres y niñas a sus derechos.

El organismo internacional señaló que, aunque existen avances en el reconocimiento de derechos, el acceso a la justicia continúa siendo desigual en muchos países.

En ese contexto, la conmemoración oficial del 8 de marzo de 2026 se realizará en Nueva York durante la 70ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde líderes, organizaciones y representantes de la sociedad civil debatirán estrategias para avanzar en la igualdad.

La ONU también destacó la importancia del rol de las mujeres jóvenes y de las niñas en la construcción de cambios estructurales orientados a reducir las brechas de género existentes en distintos ámbitos de la vida social.