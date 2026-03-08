Intentó robar una agencia de quiniela con un cuchillo y fue detenido en Santa Elena

Un hombre fue detenido en Santa Elena por un intento de robo a mano armada

Un hombre de 30 años fue detenido en la ciudad de Santa Elena tras intentar cometer un robo con arma blanca en una agencia de quiniela. El hecho ocurrió cerca de las 22:15 del domingo en un local ubicado sobre calle Presidente Perón al 700, cuando el propietario del comercio, un hombre de 65 años, se encontraba en el lugar junto a su pareja realizando algunos arreglos.

Según informaron fuentes policiales, mientras el comerciante ingresaba al local, su acompañante permanecía dentro de una camioneta estacionada frente al negocio.

En ese momento, el sospechoso abrió la puerta del comercio y le exigió dinero al dueño. Además, realizó un gesto en la zona de la cintura insinuando que portaba un arma.

Al advertir la situación, la mujer que se encontraba en el vehículo comenzó a tocar bocina para alertar al comerciante, lo que provocó que el hombre desistiera del intento de robo y escapara del lugar.

Tras recibir el aviso, personal policial de la comisaría local inició un operativo en la zona y logró interceptar al sospechoso a pocos metros del comercio.

Durante el palpado preventivo, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una cuchilla tipo carnicera con cabo blanco, que llevaba en la cintura.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el delincuente fue aprehendido por el delito de tentativa de robo con arma blanca, mientras que el arma fue secuestrada para las pericias correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.