Policiales Durante esta mañana

Conflicto familiar terminó con un policía herido y dos detenidos en La Paz

El episodio ocurrió en la zona de Tacuara Yacaré este jueves, cuando un efectivo acudió tras un llamado por disturbios. Durante la intervención fue atacado con una fusta y un perro.

5 de Marzo de 2026
Departamental La Paz.

Un procedimiento policial derivó en la detención de dos personas en la ciudad de La Paz, luego de que un efectivo resultara agredido mientras intervenía en un conflicto familiar. El hecho ocurrió durante la mañana en la zona de Tacuara Yacaré, tras un llamado telefónico que solicitaba presencia policial.

 

De acuerdo a la información policial, un funcionario acudió al lugar para intentar mediar en la situación que se desarrollaba entre integrantes de una misma familia. En ese contexto, el agente intentó dialogar con las personas involucradas para contener el conflicto.

 

 

Sin embargo, mientras realizaba la intervención, el efectivo fue agredido físicamente por un hombre de 41 años y una mujer de 22 años. Según se indicó, ambos utilizaron una fusta y la situación se agravó cuando un perro también atacó al funcionario, provocándole lesiones.

 

Llegada de refuerzos y detenciones

 

Ante el escenario que se generó en el lugar, el policía solicitó apoyo a otras unidades. Minutos después arribó personal de Comisaría Primera junto a efectivos de la Guardia Especial para asistir en el procedimiento.

 

Al llegar, los agentes observaron que el funcionario continuaba siendo agredido por el hombre y dos mujeres que se encontraban en el lugar. Frente a esa situación, los uniformados procedieron a intervenir para controlar el episodio.

 

Detenidos en La Paz.

 

Durante el operativo se concretó la reducción y aprehensión del hombre de 41 años y de la mujer de 22 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

 

Intervención judicial y traslado de una menor

 

En el mismo procedimiento también se encontraba una adolescente de 17 años. De acuerdo a lo informado, la menor retiró al animal que había participado del ataque y posteriormente regresó al lugar.

 

 

En ese momento comenzó a proferir insultos y amenazas hacia vecinos que se disponían a oficiar como testigos del hecho. Por esa razón, los agentes decidieron trasladarla a una dependencia policial.

 

Posteriormente fue entregada a sus progenitores, conforme al protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal en turno de La Paz, a cargo de la doctora Giuliana Giovannini, mientras continúan las diligencias judiciales.

La Paz policía
