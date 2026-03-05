Lo detuvieron por extorsionar a su compañero para devolverle un celular robado

Un hombre fue detenido por el delito de extorsión luego de intentar cobrar dinero a cambio de devolver un teléfono celular que había sido extraviado en una discoteca. El procedimiento se realizó en la zona de la costanera de Concordia tras un operativo policial montado a partir de la denuncia de la víctima.

El hecho ocurrió cuando un ciudadano se presentó este miércoles alrededor de las 19 en una dependencia policial para denunciar la situación.

Según relató ante los efectivos, el sábado 28 de febrero había perdido su teléfono celular en la discoteca Bonzo, ubicada en la zona de la costanera.

Mensajes para pedir dinero

De acuerdo con su testimonio, durante la jornada del miércoles comenzó a recibir mensajes de un hombre que le exigía hasta $250.000 a cambio de devolverle el dispositivo.

El denunciante indicó que el sujeto le solicitaba un “rescate” económico para recuperar el celular.

Además, aseguró haber reconocido al autor de los mensajes como uno de los agentes controladores que trabaja en el mencionado local bailable debido a que él mismo también se desempeña laboralmente en el establecimiento.

Detención y secuestro del celular

Ante la denuncia, el hombre acordó encontrarse con el sospechoso en la zona de la costanera para concretar la supuesta devolución del teléfono. A partir de esa información, la Policía organizó un operativo discreto en el lugar para intervenir durante el intercambio.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de Avenida Maciel García y una calle pública. En ese punto, los efectivos interceptaron al sospechoso cuando se desplazaba en una bicicleta.

Tras identificarlo, procedieron a reducirlo y constataron que tenía en su poder el teléfono celular denunciado como extraviado.

La Fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Motangie, dispuso la aprehensión del hombre por el presunto delito de extorsión. Además, ordenó el secuestro de los teléfonos celulares vinculados al hecho para avanzar con la investigación.

