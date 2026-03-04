En Federación, una joven denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes y advirtió que avanzará con acciones legales si continúa el hostigamiento digital.
En Federación una joven denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes y expuso públicamente una situación que, según afirmó, viene afectando su dignidad y reputación. La joven, identificada como Martina Murrillo, decidió hacer un descargo a través de su cuenta personal de Facebook tras detectar que imágenes suyas eran alteradas digitalmente y difundidas desde perfiles falsos.
De acuerdo a su testimonio, personas que no logró identificar descargan fotografías que ella misma publica en sus redes sociales —las cuales describió como imágenes cotidianas y normales— y luego las editan para simular desnudez. Posteriormente, ese material es compartido desde cuentas apócrifas creadas con el objetivo de perjudicarla.
“Me roban fotos de mi propio perfil y las editan para hacerlas pasar como si fueran desnudas. Después las publican desde perfiles falsos con la única intención de dañarme y ensuciar mi nombre”, expresó la joven al explicar la situación que atraviesa.
Hostigamiento digital y daño a la reputación
El caso generó preocupación en la comunidad de Federación, donde el uso indebido de imágenes y la manipulación digital con fines de hostigamiento encendieron el debate sobre la violencia en entornos virtuales. Martina sostuvo que la reiteración de estos hechos la llevó a hacer pública la denuncia para advertir a otras personas y visibilizar el problema.
En diálogo con el medio local La Última Campana, explicó que continúa circulando material editado desde un perfil falso cuyo origen desconoce. Según indicó, no comprende cuál es la motivación detrás de este accionar, aunque remarcó el profundo malestar que le provoca.
“Soy una persona tranquila, que vive su vida sin meterse con nadie. No molesto a nadie, no le hago daño a nadie, y aun así tengo que pasar por esta situación tan injusta”, manifestó, evidenciando el impacto emocional que el episodio tiene en su vida cotidiana.
Impacto emocional y advertencia legal
La joven remarcó que se trata de una situación de hostigamiento que afecta directamente su dignidad y su imagen pública. Señaló que el desgaste emocional es significativo y que la exposición involuntaria la obliga a dar explicaciones constantes frente a rumores que, según afirma, carecen de sustento real.