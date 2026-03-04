Día Mundial de la Obesidad: concientización y llamado urgente a la prevención

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, este 4 de marzo se desarrollaron distintas actividades de concientización con el objetivo de visibilizar una problemática de salud que crece de manera sostenida en todo el mundo. Profesionales médicos insistieron en la necesidad de comprender la obesidad como una enfermedad crónica y compleja, atravesada por múltiples factores biológicos, sociales y ambientales.

El doctor Emiliano Salmeri explicó que la obesidad no debe analizarse únicamente desde una perspectiva estética, sino sanitaria. En ese sentido, advirtió que el incremento de casos en niños, adolescentes y adultos jóvenes representa uno de los principales desafíos para los sistemas de salud.

Además, subrayó que el diagnóstico temprano y el acompañamiento profesional son claves para evitar complicaciones asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

La obesidad como enfermedad crónica y multifactorial

Durante la jornada por el Día Mundial de la Obesidad, se puso el foco en la necesidad de abandonar estigmas y prejuicios. “La obesidad es una enfermedad crónica, no es una cuestión estética ni una falta de voluntad”, señaló el doctor Salmeri, remarcando la importancia de cambiar la mirada social sobre quienes la padecen.

El especialista sostuvo que existen múltiples causas que influyen en su desarrollo. “Intervienen factores genéticos, metabólicos, ambientales y también sociales. No se trata solamente de comer más o moverse menos”, explicó, en relación a las creencias erróneas que aún persisten.

Día Mundial de Obesidad. Foto: Elonce.

En ese marco, destacó que el tratamiento debe ser integral. “El abordaje tiene que ser multidisciplinario, con médicos, nutricionistas, psicólogos y profesores de educación física trabajando en conjunto”, afirmó.

Prevención, educación y políticas públicas

Otro de los ejes centrales del Día Mundial de la Obesidad fue la prevención desde edades tempranas. Según detalló Salmeri, el aumento de casos en la infancia enciende señales de alerta. “Estamos viendo cada vez más chicos con sobrepeso y obesidad, y eso impacta directamente en su salud futura”, indicó.

El médico remarcó que la educación alimentaria y la promoción de hábitos saludables deben comenzar en el hogar y reforzarse en las escuelas. “La prevención es la herramienta más importante que tenemos”, expresó.

Asimismo, consideró fundamental el compromiso del Estado y de las instituciones. “Se necesitan políticas públicas que faciliten el acceso a alimentos saludables y promuevan entornos que favorezcan la actividad física”, sostuvo.