Invitan al taller "Habitar la Palabra": escritura y sanación en círculo para mujeres

REDACCIÓN ELONCE
El taller "Habitar la Palabra" invita a mujeres a explorar la escritura intuitiva, meditación y trabajo en círculo para sanar y compartir experiencias. Sol Aranda dialogó con Elonce y brindó detalles del encuentro.
Este sábado 7 de marzo, a partir de las 16 horas, el taller "Habitar la Palabra" tomará forma en el espacio Esencia Desplegar y Descubrir, ubicado en calle Ballesteros 245 de Paraná. La propuesta, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, tiene como objetivo invitar a las mujeres a conectar con su ser interior a través de la escritura intuitiva, la meditación y el movimiento.
Sol Ko`E Arahaku Aranda, coordinadora del taller y miembro de la Escuela de Brujas de Silvana Muso, explicó a Elonce: "Es una propuesta que nace desde la escuela y está abierta a la comunidad, especialmente a otras mujeres. El taller busca no solo trabajar la escritura de manera académica, sino desde un lugar más intuitivo, de autoconocimiento y sanación". Esta iniciativa ofrece un espacio para compartir, escribir y descubrirse en círculo, lo que permite una conexión profunda con las emociones y vivencias personales.
Escribir desde el corazón: compartir, sanar y crear
El taller propone una experiencia de escritura en un círculo de mujeres, donde las participantes podrán registrar sus emociones a través de diferentes formatos, como la poesía, la narrativa o incluso canciones. "El trabajo en círculo es maravilloso, porque las energías de todas se entrelazan y muchas veces lo que una trae resuena en la otra", aseguró Aranda. La escritora destaca que este espacio busca generar una “red de apoyo y amor”, donde cada mujer pueda ver reflejada su propia historia y, a su vez, sanar a través de la escritura.
En este sentido, el taller no está destinado únicamente a quienes tengan experiencia escribiendo. Sol invitó a todas las mujeres, sin importar su nivel de conocimiento en escritura, a participar y ofrecerse este tiempo para ellas mismas. "No hay que saber escribir, el taller está pensado para aquellas que quieran traducir su alma en palabras y regalarnos un momento", afirmó.
Un taller accesible: contribución consciente y abierta a todas
El valor del taller será una “contribución consciente y amorosa”, donde cada participante podrá aportar lo que sienta y pueda según sus posibilidades. Esta propuesta busca ser accesible a todas las mujeres, especialmente en tiempos difíciles donde la situación económica puede ser un desafío. "Está pensado desde el corazón, para que todas puedan participar y regalarnos ese espacio tan necesario", concluyó Sol.
El taller será a partir de las 16 y tendrá una duración aproximada de dos horas y está abierto a todas aquellas interesadas en compartir un momento de sanación, escritura y conexión en comunidad. La inscripción puede realizarse a través del teléfono indicado en el flyer, donde se solicitará un registro para coordinar la organización del evento.